Лучший в мире киллер, работающий на спецслужбы, уходит на пенсию. И живет припеваючи, нянчит внуков, сажает картошку на даче, рыбачит в свое удовольствие, за грибами ходит, футбол по телевизору смотрит, в шахматный клуб записался, самодеятельностью занялся, скворечник смастерил, детворе конфетки раздает, ай да молодец, здоровье, красота, активное долголетие.

На самом деле нет, конечно же. Лучшие в мире киллеры просто так на пенсию не уходят. Сразу обнаруживается, что с последним делом его подставили, заставив грохнуть не террориста, как он думал, а какого-то мирного ученого. И как-то с этим злые русские связаны. Поэтому теперь бывшие работодатели засылают к нему среди ночи бойцов, которых он играючи устраняет. Тогда вместо обычных бойцов засылают точно такого же лучшего в мире киллера - буквально. Клона то есть. Но не пенсионного возраста, а на тридцать лет моложе. Соответственно, более резвого, ловкого и сильного.

Звучит как описание не самой высокой пробы боевичка с напылением фантастики (вспоминаем, например, "Противостояние" с Джетом Ли), и так оно в целом и есть. Но вообще-то не совсем так. "Гемини" Энга Ли - проект амбициознейший, высокотехнологичнейший, на острие прогресса. Фильм, по задумке создателя, должен показываться в невиданном доселе формате 120 кадров в секунду, в разрешении 4K и в 3D. Ультрапрогрессивное комбо. Правда, есть нюансы. Вы будете смеяться, но даже в США посмотреть фильм со всеми перечисленными наворотами нельзя. Совсем. Нигде. Максимум - в 2K вместо 4K. Да и то лишь в 14 (четырнадцати) кинотеатрах по всей стране. Рекордные 120 кадров - опять же достижение сомнительное: говорят, как-то это уж очень неестественно выглядит.

Впрочем, данный текст отражает впечатление от обыкновенной ретроградной двухмерной версии. Наиболее популярной и доступной, короче говоря. Которая тем не менее позволяет оценить и другие прибамбасы ленты - Энг Ли, он ведь мужик такой, в авангарде завсегда впереди всех бежит. Никто его о том не просит, но он все равно бежит. И иногда добегает до "Оскаров".

Помимо частоты кадров, числа пикселей и иных показателей, характеризующих не столько сам продукт, сколько продвинутость использованных для его изготовления агрегатов, главная фишка "Гемини" - два Уилла Смита, один из которых нормальный, 51-летний, а второй - омоложенный цифровым методом (что тоже характеризует продвинутость агрегатов, но в несколько меньшей степени). И вот со вторым как раз засада. Поскольку если чуть на расстоянии, в темноте и в статике, то еще ничего, почти как настоящий. А если в движении или крупно и с экспрессией, то хоть святых выноси - такой эффект зловещей долины разом наваливается.

Омолаживать немолодых актеров - давно уже никакое не ноу-хау, понятно. Сплошь и рядом практически встречается - вон и в "Оно 2" детишкам возраст чуть-чуть подкрутили, а никто и не заметил. Потому что здравомыслящие люди осознают: рановато еще этим вовсю щеголять. И не акцентируют внимание. Для флэшбэка на пару минут омолодят Курта Расселла, Арнольда Шварценеггера, Майкла Дугласа или Энтони Хопкинса - и будет. Энг Ли же, наоборот, приделал омоложенное лицо одному из главных героев ("Ирландца" Скорсезе пока держим в уме), понадеявшись, видимо, на то, что CGI-кудесники сотворят чудо. Чудо кудесники не сотворили, а сотворили неведому зверушку-покемона. Очень реалистичную. Но все же заметно искусственную. Из-за этого все сцены с участием болванчика-клона резко отдают мультяшностью. Как драматические, так и развлекательно-трюкаческие.

Но ладно бы все претензии сводились к резиновой пластике и пиксаровской мимике несчастного болванчика. Подумаешь, переборщил человек с амбициями, не рассчитал силы, бывает. Зато какой отчаянно смелый эксперимент. Так ведь и сам по себе этот "Гемини" - унылая глупая ходулька, амбициям совершенно несоразмерная. Хотя казалось бы: разборки двух суперубийц, двух Уиллов Смитов с пушками - что тут предъявлять-то? Но вот какая штука. Энг Ли, судя по всему, сознательно решил зарифмовать маячащую на горизонте уже лет двадцать (с "Последней фантазии" и "Симоны" Энрю Никкола примерно) перспективу тотальной замены живых актеров цифровыми суррогатами, которую он пытается здесь приблизить, и различные философские вопросы, связанные с перспективой клонирования людей. На алтарь этого грандиозного замысла положив и здравый смысл, и все остальное.

Так что приготовьтесь к тому, что вместо ураганного противостояния Уиллов Смитов вам предложат сопереживать душевным метаниям уродливого клона-нытика, испытывающего экзистенциальный кризис, справиться с которым ему поможет лучший в мире киллер, на ходу переквалифицировавшийся в психоаналитика. И это на фоне такой халтурной штампованной вакханалии про заговоры спецслужб, что даже неудобно как-то пинать сценарий от Дэвида Бениоффа - демиург "Игры престолов" и так, наверное, круглосуточно икает. Но заметим, что злых русских, как-то вроде бы со всем связанных, к концу фильма никто уже не вспоминает. Злые русские как-то связаны. Достаточно.

Надо уже наконец признать, что у Энга Ли просто как-то не выходит с большими студийными экшн-проектами. То ли не умеет, то ли умел, но разучился. Когда-то же у него выстрелил "Крадущийся тигр", и там была поистине дивная воздушная акробатика, и "Оскаров" он тогда охапку заслуженно нахватал - то был первый из трех его оскароносных фильмов. А затем Энга Ли позвали делать "Халка" (шотландский комик-однофамилец Стюарт Ли еще искрометно шутил: "Don't make me Ang Lee, you wouldn't like me when i'm Ang Lee") - и он с оглушительным треском провалился. Спустя 16 лет ему снова доверили блокбастер, видимо, решили, это через раз работает. Увы, нет, не работает. И вряд ли дело в количестве кадров.

