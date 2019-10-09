"Дождливый день в Нью-Йорке" Вуди Аллена объединяет три главных страсти Вуди Аллена: Нью-Йорк, Вуди Аллена и женщин. Ведь известно, Вуди Аллен примерно одинаково любит и то, и другое, и третье, что неоднократно доказывал своим творчеством. Вот и опять, извините за неровный почерк.

Студент по имени Гэтсби, которому везет и в картах, и в любви, и по жизни, наследник аристократического семейства, приглашает свою пассию на выходные в родной Нью-Йорк. Составлена изысканная программа: променад, ресторан, нумера. Девушке, однако, в Нью-Йорк вообще-то надо по делу: она - начинающая журналистка, и ей выпал шанс взять интервью у именитого режиссера для университетской газеты. Но по плану это максимум на час, а дальше голубки, по идее, должны вместе утонуть в объятиях романтики.

Естественно, план летит ко всем чертям. Интервью на час резко принимает форму пьяной исповеди уставшего творца, сулящей куда более ценные перспективы, чем обычное интервью, затем творец пропадает, и надо его теперь искать вместе со сценаристом, а у сценариста вдруг обнаруживаются требующие срочного внимания личные заботы, и романтика все откладывается и откладывается. Тем временем покинутый возлюбленной Гэтсби принимается бродить по городу и тоже находит себе приключения, в том числе потенциально амурного характера.

Это один из тех фильмов Вуди Аллена, которые особо почитаемы выпускницами филфака и прочими духовно богатыми экзальтированными особами, мечтающими поселиться однажды на Манхэттене и крутиться в богемных кругах, где все друг с другом спят и сплетничают об этом, ходят к личному психоаналитику, беседуют на умные темы и пишут книги о том, как они спят друг с другом, сплетничают об этом, беседуют на умные темы и ходят к личному психоаналитику. Легкая, как опавший лист на газоне в осеннем Централ-парке, необременительная комедия про любовь и вышеперечисленные радости бытования высшего общества.

Все элементы фирменной узнаваемой эстетики такого рода фильмов Вуди Аллена выстроены по стойке смирно на перекличку. Первой величины артисты украшают своими породистыми лицами со вкусом обставленные интерьеры. Когда-то Вуди Аллен сам играл Вуди Аллена, теперь Вуди Аллен угадывается в каждом втором мужском персонаже - его играют Тимоти Шаламе, Лив Шрайбер и даже Джуд Лоу. (Согласно древнему пророчеству, однажды абсолютно все персонажи в фильме Вуди Аллена, включая женских, будут субтильными любвеобильными интеллектуалами в пиджаках и с очками, и тогда наступит конец света.)

Диалоги нашпигованы шутками ниже пояса - но звучат они все равно подчеркнуто интеллигентно. Тихо, вкрадчиво мурлыкает фортепиано, как вариант - доносятся из-за кадра старинные джазовые шлягеры. И обязательно как можно чаще произносится словосочетание "старые фильмы": "Как в старых фильмах, не правда ли?", "Нужно, чтоб было как в старых фильмах", "Вы же любите старые фильмы?" - причем под "старыми фильмами" вряд ли подразумеваются "Девчата" или "Чапаев". Вот вам исчерпывающий рецепт усредненной романтической картины Вуди Аллена, реализованный им в "Дождливом дне в Нью-Йорке".

Помимо всего, "Дождливый день" также передает жаркий, увесистый привет митушницам, с кровавым рассветом движения которых так удачно (ну, для кого как) совпал период съемок ленты. Героиня Эль Фаннинг, та самая журналистка, откровенно недалекая, но чрезвычайно пробивная, становится, по сценарию, объектом недвусмысленных - и вместе с тем остающихся в рамках приличия - поползновений со стороны трех знаменитостей. Из них она выбирает кого помоложе да посимпатичнее (Диего Луна) и резво, провернув изящное сальто, ныряет к нему в койку. На основании изложенного и всех тех нашумевших скандалов легко предположить, как в этой чудной новой эре, когда слова предполагаемых жертв харассмента приравниваются к не подлежащему апелляции приговору, сложится дальнейшая судьба барышни.

Но движение Me Too нанесло превентивный удар, и Вуди Аллену тут же припомнили тридцатилетней давности недоказанные подозрения. В результате "Дождливый день" оказался на территории США под строжайшим запретом - говорят, за распространение его копий там нынче заставляют смотреть "Чудо-женщину", "Капитан Марвел" и другие одобренные феминистским наркомом произведения. К счастью, в Европе и у нас пока с этим нормально. Так что любительницам Нью-Йорка и Вуди Аллена за пределами Обители Свободы и Демократии ничего не угрожает. А свою следующую искрометную мелодраму с кучей звезд Вуди Аллен, что характерно, отправился делать уже в Испанию - от греха за океан.

3.5