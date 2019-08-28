Вышел трейлер комедии Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым

Умри, всё живое: бронебойное зрелище для самых крепких и проверенных эстетов! Сарик Андреасян триумфально возвращается - после супергеройского кино и основанных на реальных событиях драм - к жанру комедии с лентой "Девушки бывают разные". Трейлер - в Сети! Нагиев - на борту! Гремучая смесь!

Спешите развидеть наш ответ "Мальчишнику в Вегасе" и "В джазе только девушки" - дуплетом! (Капелька крови из глаза.)

В том смысле, что еще один отечественный травести-опус, но почему-то без Реввы.

"Трое друзей решают отметить начало каникул в Мексике. Праздник удался - наутро после вечеринки они обнаруживают, что ничего из событий прошлой ночи они не помнят. А вскоре герои выясняют, что навредили криминальному авторитету Хуану и должны ему денег. Скрываясь от него, герои видят единственное спасение в том, чтобы переодеться в девушек и принять участие в женских соревнованиях по серфингу...", - это сложный сюжет произведения. За авторством Дмитрия Преснецова ("Всё о мужчинах", "Женщины против мужчин. Крымские каникулы").

Уточнено: победа поможет протагонистам выиграть сто тысяч долларов и выбраться из страны, но курортники еще не знают, что их "неидеальному плану помешают любовь, секретные спецслужбы, мафия и бойцовые петухи".

В ролях: Владимир Яглыч ("Дикая лига"), Роман Попов (Мухич в "Полицейском с Рублевки"), Зоя Бербер (Лера из "Реальных пацанов"), Сергей Белоголовцев, Алёна Чехова ("Мальчишник", "В спорте только девушки"), Дмитрий Власкин, Артем Сучков, Елизавета Моряк.

На экранах - с 10 октября.