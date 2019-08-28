Вышел трейлер фильма о зарождении русского футбола "Дикая лига"

На YouTube опубликован трейлер исторической спортивной драмы о зарождении отечественного футбола "Дикая лига", основанной на реальных событиях.
Начало XX века. Протагонист - Варлам, "парень из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь заново в Москве".
"Отличившегося в бою "стенка на стенку", - плетет нить рассказа синопсис, - его замечает англичанин, владелец закрытого футбольного клуба, который предлагает Варламу попробовать свои силы в его команде".
Однако футбол - "аристократическая игра, и команда не принимает неотесанного бурлака с Волги". И тогда, собравшись с силами, Варлам вместе с настоящим патриотом и увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду и становится лидером, "изменив свою жизнь и жизнь окружающих".
В итоге благодаря Варламу и его команде футбол в России становится поистине народной игрой, напоминают создатели. Тем давая обширное поле для юмористики.
В ролях: Владимир Яглыч ("Солдаты", "Мы из будущего"), Аделина Голубенко-Гизатуллина ("Цель вижу"), Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Евгений Коряковский ("Толя-робот", "Секта"), Олеся Судзиловская, Эдриан "Горец" Пол, Уильям Шокли ("Робокоп").
Куртизанка. 1904 год. На съемках художественного фильма "Дикая лига #cъемки #кино #дикаялига pic.twitter.com/FMk6jyJCLx— Алина Кучинская (@alinaozery) 30 августа 2018 г.
Постановка - Андрей Богатырев ("Иуда", "СашаТаня") и Арт Камачо ("Ни жив, ни мертв", "Тринадцать мертвецов").
Премьера - 24 октября.