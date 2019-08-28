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Вышел трейлер фильма о зарождении русского футбола "Дикая лига"

Новости
    28.08.2019, 12:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное
Фото: youtube.com/ Киноафиша Отечественное

На YouTube опубликован трейлер исторической спортивной драмы о зарождении отечественного футбола "Дикая лига", основанной на реальных событиях.

Начало XX века. Протагонист - Варлам, "парень из низших социальных слоев, которому ради того, чтобы быть с любимой, пришлось покинуть родные края и начать жизнь заново в Москве".

"Отличившегося в бою "стенка на стенку", - плетет нить рассказа синопсис, - его замечает англичанин, владелец закрытого футбольного клуба, который предлагает Варламу попробовать свои силы в его команде".

Однако футбол - "аристократическая игра, и команда не принимает неотесанного бурлака с Волги". И тогда, собравшись с силами, Варлам вместе с настоящим патриотом и увлеченным футболом купцом Балашовым создает первую народную команду и становится лидером, "изменив свою жизнь и жизнь окружающих".

Фото: Вольга
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В итоге благодаря Варламу и его команде футбол в России становится поистине народной игрой, напоминают создатели. Тем давая обширное поле для юмористики.

В ролях: Владимир Яглыч ("Солдаты", "Мы из будущего"), Аделина Голубенко-Гизатуллина ("Цель вижу"), Иван Охлобыстин, Дмитрий Назаров, Евгений Коряковский ("Толя-робот", "Секта"), Олеся Судзиловская, Эдриан "Горец" Пол, Уильям Шокли ("Робокоп").

Постановка - Андрей Богатырев ("Иуда", "СашаТаня") и Арт Камачо ("Ни жив, ни мертв", "Тринадцать мертвецов").

Премьера - 24 октября.

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