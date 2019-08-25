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25.08.2019 21:24
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" вырвал победу на последних минутах матча с "Крыльями Советов"

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" сравнялся с лидерами чемпионата России, обыграв на выезде "Крылья Советов" - 2:1. Победу "красно-белым" принес точный удар Гуса Тиля на 92-й минуте.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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После поражения в первой встрече раунда плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1) главный тренер "Спартака" Олег Кононов обещал провести ротацию состава. Слово свое он сдержал, произведя сразу четыре перестановки.

Две из них коснулись полузащиты и нападения: не имеющие права играть за москвичей в квалификации Лиги Европы Тиль и Джордан Ларссон вышли в стартовом составе и стали героями матча. Именно точные удары новичков "красно-белых" принесли команде столь нужную победу. Ларссон сравнял счет в начале второго тайма, а Тиль забил решающий мяч.

Таким образом, "Спартак" сравнялся с "Краснодаром", "Локомотивом", "Ростовом" и "Зенитом", у которых в активе по 14 очков.

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