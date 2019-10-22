"Текст": талантливый мистер Петров

Так или иначе, фильм на основе "Текста" усилиями самого автора, написавшего сценарий, и режиссёра Клима Шипенко (чьим главным профессиональным достижением к этому моменту являлся "Салют-7", что кое о чём говорит) был снят как обычная криминальная драма с минимальным - насколько сюжет позволяет - количеством попаданий в кадр мобильного устройства. И конвертация специфического - хотя и не то чтобы слишком уж оригинального - по форме романа в более-менее связный сценарий в целом удалась. В том смысле, что хуже, в общем-то, не стало. Если, конечно, не обращать внимания на сомнительные и невероятно раздражающие приёмы вроде многократного повторения одних и тех же "значимых" фраз из аудиосообщений, прослушиваемых и затем прокручиваемых в мозгу главным героем.

Ну да ладно, проблема-то, в конце концов, не в этом. А в том, что не всякая мягкая субстанция коричневого цвета, как известно, подходит для производства кондитерских изделий. Особенно когда производитель и поставщик, так сказать, сырья - одно и то же лицо.

Дмитрий Глуховский прославился созданием фантастической мультивселенной, запущенной в "нулевых" романом "Метро 2033", где среди потока исступлённой "жежешной" графомании были обильно рассыпаны бесценные авторские наблюдения и размышления. Например, такое: человек, который расположен спиной (или боком) к голове поезда, может неправильно понять объявление о том, что платформа следующей станции находится справа, так как понятия "право" и "лево" относительны. И подобные откровения, достойные незабвенного Козьмы Пруткова, увы, изложены с куда меньшей лаконичностью, чем у последнего.

Книжка об уцелевших в ходе ядерной атаки москвичах, живущих в подземке, где объявились зловещие мутанты, а коммунисты тут же захватили "красную" ветку (это чтоб вы примерно представляли размах фантазии), снискала бешеный успех у непритязательных любителей незатейливой постапокалиптики. И вот уже по франшизе написаны десятки других книг, делаются игры и вроде как всё-таки снимается давно ожидаемый фанатами фильм. Сам автор с тех пор наваял ещё четыре фантастических романа, включая два сиквела к "Метро 2033" (никогда не угадаете их названия), а потом решил, что настала пора избавиться от амплуа признанного мэтра третьеразрядной беллетристики и заняться чем-то "серьёзным". Результатом в 2017 году стал "Текст".

Путь к обретению статуса "настоящего писателя" Глуховский решил проложить через жанр социально-психологического триллера, что знакомым с его публицистикой едва ли покажется удивительным.

Главный герой "Текста" - молодой парень Илья Горюнов, которому подлый полицейский Петя подкидывает наркотики в клубе за то, что он посмел вступиться за собственную девушку. Отсидев семь лет в колонии, Илья возвращается в родное Подмосковье, где, как выясняется, его никто не ждёт: мама умерла, девушка - та самая - успела от кого-то забеременеть и знать его не хочет, а лучший друг отдалился и сел под каблук какой-то эгоистичной стервы.

Ознакомившись с таким безрадостным раскладом, герой, мрачно похлебав оставшихся от матери холодных щей ("Спасибо, мам"), уходит в запой и там решается на свидание со своим обидчиком, за которым следил через соцсети, - "поговорить".

Обидчик все эти годы жил широко, ни в чём себе не отказывая и совершенно этого не скрывая. Поэтому выследить Петю оказывается нетрудно, но беседа не клеится, и результатом короткого обмена взглядами на мироустройство становится Петин труп. Прежде чем спрятать тело, Илья невесть зачем прихватывает с собой телефон жертвы, перед этим предусмотрительно подсмотрев пароль. Далее талантливый гражданин Горюнов начинает отвечать на сообщения близких убитому людей, притворяясь им и всё глубже погружаясь в его жизнь, которую, как протагонист неоднократно экранизированного романа американской писательницы Патриции Хайсмит, начинает виртуально проживать - от своей-то ничего не осталось. Компенсировать, стало быть.

Таким образом, у центральных персонажей (а Петю после его гибели мы ещё увидим не раз - в телефонных "флэшбеках") всего две очных ставки - но зритель их запомнит надолго. В этом заслуга, разумеется, исполнителей - Александра Петрова (Илья), от которого уже решительно некуда деваться, и Ивана Янковского (Петя). Драматичное противостояние изначально хорошего, но загнанного в угол парня и обалдевшего от собственной безнаказанности мажора на экране начинает пузыриться новыми красками благодаря яростной обоюдной истерике, затмевающей всё вокруг. И отбивает всякое желание пытаться разобраться в происходящем в обеих этих бедовых головах.

А разобраться надо, ведь происходит там странное. Петя вот, например, как мы узнаем через время, все эти годы жутко переживал из-за того, что так бесчестно и "по беспределу" подставил попавшегося ему под горячую руку юношу, сломав только начинавшуюся жизнь наивного ровесника (хотя при встрече с видимым трудом вспоминает, кто это вообще такой). И эти Петины страдания с большим трудом вяжутся с уже сформировавшимся образом самодовольной мрази, упивающейся собственной властью. В романе, впрочем, намёки на малообъяснимое раскаяние Петеньки тоже присутствуют, и служит это иллюстрацией вполне конкретной идеи.

Дело в том, что жители России, по Глуховскому, делятся в основном на два типа - дрожащих "терпил" и право имеющих "вертухаев" (есть ещё бандиты, примыкающие к "вертухаям" - ну или кто там из них к кому примыкает), так что нормальному человеку и податься некуда. Это практически прямым текстом проговаривается персонажем Петрова в монологе, обращённом к мёртвой матери - школьной учительнице, воспитавшей его "слишком честным" для "этой страны". Потому-то он и не в состоянии дать силам зла отпор. И пример Петеньки, который в конце концов предстаёт чуть ли жертвой, демонстрирует: раз продавшись бесчеловечной системе (где сплошь, понятно, оборзевшие упыри), неизбежно профукаешь свою бессмертную душу.

Благородный убийца Горюнов свою бессмертную душу профукивать не желает. Отбросив лишние интеллигентские терзания, он деятельно принимается за искупление своего греха: пытается от лица Пети наладить трещащие по швам отношения с родителями и отговорить его девушку от аборта (девушку играет Кристина Асмус, и развязная, граничащая с порнухой постельная сцена с её участием как бы призвана придать "Тексту" большей реалистичности, а вовсе не подогреть к ленте дополнительный интерес, как вы могли подумать; впрочем, в широком прокате, похоже, покажут не всё).

Загнав таким образом себя в ещё более безвыходную (и совершенно идиотскую) ситуацию, "вынужденно" связавшись - теперь уже по-настоящему - с наркоторговлей и попутно загубив ещё одну жизнь (в фильме на этом внимание не заостряется), Илья отправляется на личную Голгофу, чтобы трагически пострадать за нашу и вашу свободу. Потому что он у Глуховского - истинный герой. Что лишний раз подчёркивает довольно абсурдная сцена после титров (да, тут есть сцена после титров), которой предшествует безобразно затянутая развязка.

Фильм Шипенко, конечно, не может передать всех прелестей прозы популярного российского писателя, благодаря которому мы, среди прочего, узнали, что семенная жидкость "пахнет пельменями или хлоркой". Но разоблачительский социальный пафос автора, равно как и сенсационные озарения ("Тот, кто получит твой телефон, станет тобой!"), здесь нашли достойное отражение. Достойное их самих. А это так себе комплимент.

1.5