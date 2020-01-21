"Зенит" отпустил Александра Кокорина в аренду

Футболист "Зенита" Александр Кокорин проведет остаток сезона в "Сочи". К новой команде 28-летний форвард присоединится в ближайшее время на сборах в Турции.

В питерском клубе наверняка посчитали, что Кокорину после пребывания в исправительном учреждении будет трудно попадать в состав. Все же он относительно недавно стал заниматься в общей группе, а последний официальный матч за "Зенит" провел аж в октябре 2018 года.

В этом смысле переезд на полгода в Сочи - логичное решение. Здесь Кокорин наверняка получит игровую практику. А вот будет ли он дальше выступать за "Зенит" - пока остается загадкой. Не секрет, что контракт Александра с "сине-бело-голубыми" истекает по окончании этого сезона. Вероятно, от игры Кокорина в "Сочи" и будет зависеть его будущее: либо он подпишет новое соглашение с питерским клубом, либо будет искать новую команду.

Тем временем "Спартак" объявил о расторжении контракта с Джано Ананидзе. В последнее время он нечасто попадал в стартовый состав "красно-белых", и посему расставание с ним не стало сюрпризом. Ананидзе был одним из ветеранов в нынешнем "Спартаке". За основную команду он дебютировал еще в 2009-м. В своем прощальном письме, адресованном болельщикам, грузинский полузащитник признался: он навсегда останется поклонником столичного клуба.

- Мы со "Спартаком" сошлись во мнении, что в данной ситуации расставание - самое правильное решение. Этот клуб стал для меня родным домом. Как бы ни сложилась судьба, "Спартак" навсегда останется в моем сердце, - написал Джано.