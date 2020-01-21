Жертвами холодного фронта в Испании стали четыре человека

Жертвами холодного атмосферного фронта в Испании стали четыре человека. Это пожилые люди, которые вышли погулять, упали и замерзли на улице.

На 63-летнего жителя Мадрида с крыши упала черепица. Мужчину с травмой головы нашли на огороде. А в Астурии местного жителя, пытавшегося установить на колеса своей машины цепи, сбил фургон, водитель которого на скользкой дороге не справился с управлением.

В муниципалитете Гандия (Валенсия) от холода погибла ночевавшая на улице бездомная румынка. Днем ранее сотрудники социальных служб предлагали ей отправиться в центр для бездомных, но она отказалась.

Государственное метеорологическое агентство Испании сделало неутешительный прогноз - сильный снег и ураганный ветер сохранятся в стране и во вторник. В девяти провинциях объявлен красный уровень погодной опасности. Из-за сложных метеоусловий не работают несколько морских портов, закрыта воздушная гавань в Аликанте. Почти 20 тысяч человек остались без электричества. Занятия в школах отменены, сообщает РИА Новости.