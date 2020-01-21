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21.01.2020 10:06
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Зрителям китайского новогоднего концерта пообещали рекордное число сценок-диалогов

21 января прошла очередная, уже четвертая по счету репетиция новогоднего гала-концерта Медиакорпорации Китая, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Концерт посвящен традиционному китайскому Новому году по Лунному календарю - году Крысы. У тестовой аудитории очередной предварительный прогон гала-концерта перед эфиром вызвал исключительно восторженные отзывы и позитивные эмоции.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Количество сценок-диалогов предстоящего гала-концерта станет самым высоким по сравнению со сценариями предыдущих новогодних вечеров. Выступления расскажут об актуальных социальных проблемах и достижениях - о повышении уровня жизни простых людей в стране, о растущем стрессе на работе, борьбе с формализмом и бюрократией и так далее.

Согласно замыслу организаторов, гала-концерт продемонстрирует дух самоотверженного труда и решимость китайского народа одержать в 2020 году окончательную победу в борьбе с бедностью для успешного построения "среднезажиточного" общества.

В программу концерта войдут песни о родственных чувствах, дружбе и любви, а также о готовности прийти на помощь. В мелодиях воспевается любовь простых людей к Родине и их чувство счастья в гармоничном обществе, а также общее стремление к ускорению модернизации государства и повышению уровня достатка и процветания страны в новую эпоху.

Танцевальные номера обещают быть разнообразными и красочными, как никогда - от китайской классики до самых современных направлений. Каждый зритель найдет для себя что-то интересное. В этом году организаторы новогоднего гала-концерта уделяют особое внимание взаимодействию с аудиторией. С помощью различных инновационных технологий и новых подходов будет создан эффект присутствия в зале и даже участия зрителей в выступлениях на сцене.

До начала гала-концерта осталось всего три дня. Согласно программе мероприятия, прямая трансляция концерта продлится более 4-х часов. В этом году концерт будет транслироваться из центральной студии в Пекине и с двух дополнительных площадок - в городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай) и из региона "Большого залива", объединяющего провинцию Гуандун и специальные административные районы КНР Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).

Вещание будут вести целый ряд иностранных СМИ, в том числе и российские. Медиакорпорация Китая обещает представить многомиллионной аудитории страны и зарубежным зрителям великолепный, разнообразный и зрелищный гала-концерт, который учитывает предпочтения и вкусы зрителей самых разных возрастных и социальных групп.

В Медиакорпорации Китая поздравляют всех с наступающим традиционным китайским Новым годом и приглашают встретить его с грандиозным шоу в ночь с 24 на 25 января.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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