Агент Кокорина заявил, что футболист не собирается переходить в "Сочи"

Отчим и по совместительству агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи" на правах аренды.

Отметим, во вторник футбольный клуб "Сочи" сообщил о том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин на правах аренды проведет концовку сезона в этом клубе. В среду генеральный директор питерского клуба Александр Медведев подтвердил, что нападающий продолжит карьеру в "Сочи", где он проведет концовку сезона на правах аренды.

Однако агент футболиста заявил "Фонтанке", что Кокорин если и соберется в Сочи, то только летом на отдых.

В ответ на вопрос о том, собирается ли Александр Кокорин переходить в "Сочи", он категорически отверг эту вероятность.

"Думаю, что не просто "пока", а вообще не едет. Летом поедет на отдых, - сказал Логинов. - Саша не собирается переходить в "Сочи".