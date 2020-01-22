Александр Хинштейн избран главой комитета ГД по информполитике

Госдума утвердила Александра Хинштейна в качестве председателя комитета по информационной политике и связи. Он сменил на этом посту Леонида Левина, перешедшего на работу в аппарат правительства. Соответствующее постановление палата единогласно приняла на пленарном заседании в среду.

По словам главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова, выбор кандидатуры обусловлен тем, что "это политический тяжеловес, который имеет достаточно серьезный опыт работы в Госдуме, опыт работы с профессиональным сообществом". До этого Хинштейн был заместителем председателя думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.

Леонид Левин назвал Александра Хинштейна "талантливым профессионалом", чья "открытая активная гражданская позиция неоднократно была продемонстрирована в публикациях, затрагивающих острые темы общества и политики". Левин не сомневается, что под руководством Хинштейна комитет Госдумы по информполитике и связи "не только справится с задачами законодательного обеспечения цифровой трансформации экономики, но и приложит все усилия для сохранения свободы слова и свободы распространения информации в стране".

Передав "Единой России" пост главы комитета по информполитике, "Справедливая Россия" получила взамен должность руководителя комитета по делам национальностей. Его возглавил справедливоросс Олег Николаев. Госдума утвердила его в должности тем же постановлением.

Ранее нижняя палата прекратила депутатские полномочия Леонида Левина на основании поступившего от него заявления. Он назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ. Экс-депутат поблагодарил коллег за сотрудничество и пообещал в новой должности "делать все возможное, чтобы максимально обеспечить эффективность работы по взаимодействию с парламентом".