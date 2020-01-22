Александрова впервые пробилась в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Екатерина Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. На такой стадии "Большого шлема" наша теннисистка играла лишь однажды - на грунтовом "Ролан Гаррос" в прошлом году.

В Мельбурне-2020 Александрова стартовала с победы над швейцарской Хиль Белен Тайхман. Во втором раунде Екатерина справилась с чешкой Барбарой Крейчиковой - 6:1, 6:3, хотя погодные условия были не самые простые. После дождя, который привел к переносам некоторых матчей, теннисистов начал донимать ветер.

Перед Открытым чемпионатом Австралии Александрова выиграла первый в карьере турнир WTA

- В игре Барбары не было ритма, поэтому постоянно приходилось подстраиваться. Еще и сильный ветер сдувал мяч, - рассказала Александрова в интервью Eurosport. - Рада, что удалось сделать брейк во втором сете и потом дожать соперницу.

В следующем круге Александрову ждет настоящее испытание - встреча с другой представительницей Чехии, седьмой ракеткой мира Петрой Квитовой.

С Чехией, кстати, россиянку многое связывает. Она уже почти 13 лет живет в Праге. Там же тренируется у Петра Кралерта. Они и с Квитовой пару лет назад провели совместную тренировку.

Напомним, что перед Australian Open Александрова выиграла первый в карьере турнир WTA в Шэньчжэне.

Еще две российские теннисистки, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова, три дня ждали своего старта в Мельбурне. Павлюченкова в матче первого круга оказалась сильнее сербки Нины Стоянович - 2:0, 6:1, 7:5. А вот Вероника Кудерметова покидает основную сетку, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо, - 6:2, 1:6, 1:6.