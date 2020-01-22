Американский журналист рассказал о подрыве СССР Соединенными Штатами

"Представьте себя на месте одного из новоиспеченных лидеров России спустя всего несколько месяцев после большевистской революции. У вас и там слишком много забот, и уж точно последнее, что вам нужно, - это десятки тысяч военных под командованием США, вторгающихся на вашу землю, погрузившуюся в хаос. Потребовалось три года, чтобы выгнать наши войска. Это чуть более масштабное вмешательство, чем реклама на Facebook", - отмечает американский обозреватель.

Он признает, что во время Второй мировой войны США и СССР выступали союзниками в борьбе против нацизма, "однако американцы тянули три года, прежде чем вступить войну, предпочитая стоять в стороне, пока десятки миллионов советских граждан умирали".

Далее автор обращается к эпохе "холодной войны", вспоминая сбитый в 1960 году над Свердловском самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вторжение воздушного судна США в советское воздушное пространство Ролл называет настоящим "актом войны". "Можете себе представить, что было бы, если бы Россия сделала то же самое с нами?" - задается риторическим вопросом автор статьи.

"В 1982 году президент Рональд Рейган утвердил хитроумную операцию ЦРУ, предполагающую подрыв транссибирского газопровода... Последствиями в случае его реализации стали бы экономические потрясения, экологическая катастрофа и "самый грандиозный неядерный взрыв и пожар, когда-либо наблюдаемые из космоса", - рассказывает Counter Punch со ссылкой на бывшего члена Совета по национальной безопасности при Рейгане. Другой его план был направлен на "саботаж" советской экономики, которая "вошла в штопор" из-за обрушения мировых цен на нефть.

"В 1991 году США добились своего: Советский Союз распался, и Россия перешла к капитализму свободного рынка. Можно было подумать, что американцы протянут руку помощи. Они действительно посылали деньги: взятки для крошечной клики коррумпированных бывших бюрократов, окружавших первого постсоветского президента России Бориса Ельцина. Простые русские ничего не получили. Подсчитано, что от двух с половиной до трех миллионов российских граждан погибли от голода и других причин в результате краха коммунизма и отказа международного сообщества сделать шаг вперед... Американцы усердно работали над тем, чтобы уничтожить СССР. Давайте теперь поговорим о "российском вмешательстве", - заключает автор.