Армия Хафтара будет сбивать все самолеты над аэропортом Триполи

Командование Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ввело запрет на использование единственного действующего в столице страны международного аэропорта Митига, передает ТАСС. Запрет касается, как военной, так и гражданской авиации.

Самолеты нарушителей ЛНА пригрозила сбивать.

"Аэропорт Митига превратился в главный опорный пункт для доставки террористов, вооружений и техники, он стал плацдармом турецких войск", - пояснил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

Попадающие по воздуху в страну диверсанты, по словам аль-Мисмари, обеспечивают логистические коридоры для террористических группировок с рядом африканских стран, в том числе Нигером и Мали.

Поэтому, по словам аль-Мисмари, авиабаза и аэропорт Митига являются отныне закрытой военной зоной, и "их использование военной или гражданской авиацией категорически запрещено".