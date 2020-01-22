Белорусские футболисты не будут считаться в России легионерами

Спортсмены из стран Евразийского экономического союза, которые имеют право выступать за свои национальные сборные, теперь перестанут считаться в России легионерами. Данная норма закреплена в соответствующих приказах Минспорта России.

Фото: БЕЛТА

В ЕАЭС, как известно, входят пять стран: Россия, Беларусь, Армения, Казах­стан и Киргизия. Справедливости ради отметим: белорусские спортсмены почти во всех игровых видах спорта и до этого события не считались в России иностранцами. Баскетбол, волейбол, регби, хоккей с шайбой, хоккей на траве - в этих видах они давно не легионеры. А с февраля перестанут быть таковыми и в футболе.

Именно с футболом связан скандал, разразившийся в свое время на почве статуса легионера. Его зачинщиком стал игрок "Краснодара" белорус Александр Мартынович, в 2013 году подавший в суд на Российский футбольный союз. Впрочем, довольно скоро он отозвал иск и по-прежнему выступает за "Краснодар", где ему доверили капитанскую повязку.

Со следующего сезона в высшем футбольном дивизионе чемпионата России вводится более жесткий лимит на легионеров. Формат следующий: в заявку одновременно могут попасть не более 8 иностранных игроков. Белорусы в их число не входят. А значит, у них будет больше возможностей проявить себя.

Последний пример - новичок ЦСКА Илья Шкурин, который перешел из белорусского клуба "Энергетик-БГУ". Молодой форвард подписал с "красно-синими" долгосрочный контракт и уже этой весной может дебютировать в официальных матчах за одну из лучших российских команд.

Белорусские футболисты в чемпионате России

Александр Мартынович - "Краснодар"

Михаил Сиваков - "Оренбург"

Андрей Климович - "Оренбург"

Денис Поляков - "Урал"

Николай Золотов - "Урал"

Максим Володько - "Арсенал"

Юрий Ковалев - "Арсенал"

Валерий Громыко - "Арсенал"

Илья Шкурин - ЦСКА