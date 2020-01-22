Белорусские футболисты не будут считаться в России легионерами

В ЕАЭС, как известно, входят пять стран: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия. Справедливости ради отметим: белорусские спортсмены почти во всех игровых видах спорта и до этого события не считались в России иностранцами. Баскетбол, волейбол, регби, хоккей с шайбой, хоккей на траве - в этих видах они давно не легионеры. А с февраля перестанут быть таковыми и в футболе.
Именно с футболом связан скандал, разразившийся в свое время на почве статуса легионера. Его зачинщиком стал игрок "Краснодара" белорус Александр Мартынович, в 2013 году подавший в суд на Российский футбольный союз. Впрочем, довольно скоро он отозвал иск и по-прежнему выступает за "Краснодар", где ему доверили капитанскую повязку.
Со следующего сезона в высшем футбольном дивизионе чемпионата России вводится более жесткий лимит на легионеров. Формат следующий: в заявку одновременно могут попасть не более 8 иностранных игроков. Белорусы в их число не входят. А значит, у них будет больше возможностей проявить себя.
Последний пример - новичок ЦСКА Илья Шкурин, который перешел из белорусского клуба "Энергетик-БГУ". Молодой форвард подписал с "красно-синими" долгосрочный контракт и уже этой весной может дебютировать в официальных матчах за одну из лучших российских команд.
Белорусские футболисты в чемпионате России
Александр Мартынович - "Краснодар"
Михаил Сиваков - "Оренбург"
Андрей Климович - "Оренбург"
Денис Поляков - "Урал"
Николай Золотов - "Урал"
Максим Володько - "Арсенал"
Юрий Ковалев - "Арсенал"
Валерий Громыко - "Арсенал"
Илья Шкурин - ЦСКА