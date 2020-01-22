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22.01.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Россия не в тренде

Безработных и работающих нищих в мире становится все больше
Текст: Марина Гусенко
Число безработных в мире вырастет на более чем 2,5 миллиона человек, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

В нем указывается, что почти полмиллиарда людей заняты оплачиваемым трудом меньшее время, чем им хотелось бы, либо не имеют полноценного доступа к оплачиваемой работе: в мире 188 млн безработных, 165 млн готовы заниматься оплачиваемым трудом более продолжительное время и 120 млн прекратили активные поиски работы или лишены доступа к рынку труда по иной причине.

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"Миллионам людей все труднее добиваться лучшей жизни за счет труда, - говорит гендиректор МОТ Гай Райдер. - Сохраняющееся неравенство мешает им находить достойную работу".

МОТ ожидает, что в 2020-2021 годах в развивающихся странах вырастет число работающих людей, живущих в условиях крайней нищеты либо умеренной бедности. К работающим бедным (кто зарабатывает меньше 3,2 доллара в день) относится более 630 млн работников.

Для России эти тенденции сейчас не актуальны. Уровень безработицы у нас один из самых низких. Общая безработица, считаемая по методологии МОТ, составляет 3,5 млн человек, или 4,6% населения в возрасте от 15 до 72 лет, регистрируемая - 664 тысячи человек, или 0,9%. Людей, зарабатывающих 3,2 доллара в день (187,4 рубля) практически нет - закон требует, чтобы зарплата была не меньше 11 280 рублей в месяц (490 рублей в день).

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