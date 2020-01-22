Выставкой в Минске завершается большое турне уникальной Библии

Выставка "Библия для народа 1692-1696 гг. Василия Кореня" открылась в Государственном музее истории белорусской литературы в Минске. Более 325 лет назад перебравшийся в Москву уроженец Дубровно, сегодня это райцентр в Витебской области, вырезал на деревянных досках Библию. Президент Академии народного искусства России Виктор Пензин воссоздал ее копию и вернул на родину создателя.

Вместе с коллегами Пензин потратил почти 10 лет, чтобы воссоздать все 100 листов Библии Кореня. Единственный дошедший до нас оригинальный экземпляр Библии ныне хранится в отделе редкой книги Государственной публичной библиотеки имени М. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

- В 1982 году в Москве я создал мастерскую народной графики, - рассказывает Виктор Пензин. - Для художников, объединенных одной идеей, вскоре нашлось увлекательное дело. В 1983-м вышел двухтомник "Народная гравированная книга Василия Кореня 1692-1696" российского искусствоведа Антонины Сакович. Книга нас всех потрясла. Она была о Василии Корене и его творчестве, от которого осталась Библия в единственном экземпляре. Эта книга стала фундаментом создания нового вида графики - русский лубок.

Василий Корень - талантливый художник, резчик по дереву и гравер, живший в Дубровно в XVII веке. Родину он покинул, еще будучи молодым человеком. Уехал в Москву, где обосновался в Мещанской слободе. Там за 4 года создал Библию в картинках. Судя по всему, это был заказ государства, которое стремилось завоевать Азовский край. Туда были направлены 3000 стрельцов. Библию хотели отвезти в войско, чтобы оно не забывало о России и православной вере. А так как не все стрельцы были грамотными и умели читать, то решили сделать для них Библию в картинках, или, как говорили в те времена, Библию для народа (Библию для бедных). Об этом в своем двухтомнике писала Антонина Сакович.

Чтобы создать Библию, Василию Кореню понадобилось четыре года, а команде Виктора Пензина - десять лет.

- Я много думал, как правильно реконструировать Библию. И пошел по самому трудному пути. Я почти год находился в библиотеке в Петербурге. Тогда оригинал еще давали на руки. Сейчас уже нет, - говорит мастер. - В основе канонической формы лежит липовая доска, тот же размер, что и в оригинале. Сначала раскатывается валиком краска, далее накладывается оттиск. Лист, который накладывается сверху, я делал в библиотеке. Помечал себе толщину линий, цвет: светлее, теплее, холоднее. У меня была шкала цветовая, где я нумеровал оттенки. Резчик же не видел оригинала, а полиграфия не дает той документальности и точности. Поэтому, как художник, я вносил правки. Мы создавали три-четыре лубка, и я снова ехал в Петербург...

Выставка уже побывала в 115 городах мира. Первой точкой маршрута стал Ватикан.