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22.01.2020 19:40
Рубрика: Спорт

Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В Австрии стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. В среду мужчины выявляли сильнейшего в короткой программе. Россию представляли Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.

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Однако победителями первого вида программы они не стали. Лучший результат показал чешский фигурист Михал Бржезина, получивший за свое выступление 89,77 балла. Второй результат показал Алиев, набравший 88,45 балла.

Немного отстал от своего соотечественника Даниелян - 84,63 балла. Далеко за пределами первой тройки оказался Самарин. За свой прокат он получил всего лишь 74,77 балла. По итогам первого дня он тринадцатый.

В четверг определится победитель в мужском катании - спортсмены представят произвольную программу.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

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