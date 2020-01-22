Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя правительства РФ. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Андрей Белоусов: Как получить три с плюсом

Переход Андрея Белоусова в правительство стал одним из наиболее ярких перемен в его составе. В качестве первого вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок (минфин и минэкономразвития), он заменил Антона Силуанова, сохранившего портфель министра финансов.

Будучи с 2013 года помощником президента, Белоусов стал одним из архитекторов национальных проектов. Их главная идея в концентрации государственных инвестиций на приоритетных направлениях - в этой модели бюджетные деньги должны дать первый импульс для более высоких темпов экономического роста. С его переходом в Белый дом эксперты единодушно связывают расчеты на более последовательное и ритмичное исполнение нацпроектов, буксовавших на старте в прошлом году (в частности, расходы по "Цифровой экономике" были исполнены на 53,6%, "Экологии" - на 61,7%).

В новой должности Белоусову предстоит участвовать в определении механизма расходования "излишков" Фонда национального благосостояния. В середине 2020 года, когда в ФНБ будет перечислена валюта, закупленная по бюджетному правилу в прошлом году (около 45 млрд долларов), у правительства появятся основания для инвестирования средств фонда сверх порогового уровня в 7% ВВП в самоокупаемые инфраструктурные проекты. Ранее Силуанов, учитывая позицию Банка России, называл довольно осторожные объемы расходов из ФНБ - на уровне 300 млрд рублей в год.

Белоусов - один из лучших прогнозистов, предметно разбирающийся в анализе секторов экономики, говорят работавшие с ним люди. Но у него совсем не много времени для проведения ключевых решений: уже в 2021 году правительство должно продемонстрировать, что способно ускорить рост экономики до среднемировых темпов (3%+), хотя самые оптимистичные прогнозы, исключая прогноз минэкономразвития, исходят из роста не более 2%. Главный вопрос заключается в том, хватит ли для ускорения экономики эффекта от нацпроектов и объявленных в Послании президента мер поддержки спроса (пособия для малообеспеченных семей с детьми, расширение программы маткапитала и снижение налога на прибыль для инвестирующих компаний). Если не хватит, на повестку дня может встать вопрос о смягчении бюджетной политики - профицит бюджета это позволяет, но именно жесткие ограничения по бюджетным расходам до сих пор сильно помогали Банку России снижать ключевую ставку без риска для инфляции.

У Белоусова богатый опыт работы во власти: до перехода в администрацию президента он был министром экономического развития (2012-2013), директором Департамента экономики и финансов правительства (2008-2012), заместителем министра экономического развития и торговли (2006-2008, работал под руководством Германа Грефа, а затем Эльвиры Набиуллиной).

Он - достаточно редкий для России пример, когда академический ученый стал государственным деятелем. Перед тем как перейти на госслужбу он получил известность как экономист, совмещавший теоретические изыскания с работой в качестве консультанта правительства, когда государству приходилось реагировать на быстро менявшуюся ситуацию в экономике. Еще с перестройки Белоусов работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2000-2006 года возглавлял организованный им Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и одновременно был внештатным советником главы правительства. По специальности Белоусов - экономист-кибернетик (МГУ, 1981). Родился 17 марта 1959 года в Москве.

Подготовил Игорь Зубков

Дмитрий Григоренко - вице-премьер - глава аппарата правительства РФ. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Дмитрий Григоренко: Налоговик с 20-летним стажем

Вице-премьером - главой аппарата правительства Михаила Мишустина стал его соратник, бывший заместитель в Федеральной налоговой службе Дмитрий Григоренко.

Дмитрий Юрьевич родился 14 июля 1978 года в Нижневартовске Тюменской области. В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского госуниверситета, по специальности юрист. Он также имеет диплом Кубанского института международного предпринимательства и менеджмента.

В налоговые органы Григоренко пришел в 2000 году. До 2003 года был специалистом I категории инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по городу Краснодар. В 2003 году исполнял обязанности главного государственного налогового инспектора Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2.

С 2003 по 2006 год занимал должности главного государственного налогового инспектора сводно-аналитического отдела департамента налогообложения прибыли, заместителя начальника аналитического отдела, начальника отдела налогообложения коммерческих организаций и налогового учета управления налогообложения прибыли Федеральной налоговой службы.

В 2006 году стал начальником отдела администрирования налога на прибыль коммерческих организаций и налогового учета. Затем возглавил отдел налога на прибыль и специальных налоговых режимов.

С 2012 по 2013 год Григоренко возглавлял управление налогообложения Федеральной налоговой службы. В августе 2013 года стал руководителем управления налогообложения юридических лиц. В октябре 2013 года был назначен заместителем руководителя Федеральной налоговой службы. В этой должности Григоренко координировал деятельность по работе с задолженностью, регистрации и учету налогоплательщиков, модернизации налоговых органов, налогообложению доходов физических лиц и администрированию страховых взносов.

Подготовила Юлия Кривошапко

Виктория Валериевна Абрамченко - заместитель председателя правительства РФ. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Виктория Абрамченко: Счет в пользу гражданина

Действительный государственный советник РФ 2-го класса Виктория Абрамченко до нынешнего назначения на пост вице-премьера возглавляла Росреестр - ведомство, ответственное за регистрацию и учет прав на самое ценное имущество, которое есть у россиян - нашу недвижимость. Теперь она будет курировать в числе прочих и деятельность Росреестра, перешедшего в прямое подчинение правительства РФ.

Виктория Абрамченко - одна из архитекторов дачной и гаражной амнистии. Ее советы, как оспорить кадастровую оценку недвижимости, применяла и применяет вся страна - от рядового гражданина до серьезного бизнеса. Разрабатывая важнейшие для граждан законопроекты, продолжала утверждать, что лучше всего - правовая стабильность. Недавно в редакции "Российской газеты" Виктория Абрамченко представила важный законопроект, который в лучшую сторону коснется кошелька почти всех семей в России. Речь идет о том, что все ошибки в кадастровой оценке наших участков, дач будут трактоваться в пользу граждан. Это напрямую скажется на расчете налогов на недвижимость. А еще, давая советы читателям "Российской газеты", Абрамченко всегда подчеркивала, что государство должно защищать интересы граждан, когда речь идет об их недвижимости.

На последнем "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" объясняла, что кадастровые работы должно осуществлять и контролировать государство, что даст людям и госструктурам, местному самоуправлению гарантию правильности работ и исправления ошибок, если таковые произойдут.

Очень много внимания уделяла на посту главы Росреестра картографии. Доказывала, что работа в этом направлении важна не только для обороны страны и для бизнеса, но и для рядовых пользователей.

Виктория Валериевна Абрамченко окончила Красноярский государственный аграрный университет и Российскую академию госслужбы при президенте РФ. Дальше биография нового вице-премьера в основном связана с работой в государственных структурах.

Начинала с Комитета по земельным ресурсам и землеустройству, потом в ФГУ "Земельная кадастровая палата". С начала 2000-х годов трудилась в Росземкадастре и Роснедвижимости. С 2011 года - заместитель руководителя Росреестра, потом директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ и, наконец, статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России.

Осенью 2016 года распоряжением правительства назначена заместителем министра экономического развития РФ - руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. За время ее работы на этом посту Росреестр серьезно продвинулся в создании всевозможных цифровых сервисов и переводе услуг в электронный вид. Только за последний год принято, не без участия Росреестра, несколько важных законов, защищающих граждан от мошенничества с их недвижимостью.

Подготовила Наталья Козлова

Алексей Логвинович Оверчук - заместитель председателя правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Алексей Оверчук: Человек "цифры"

Вице-премьером, курирующим вопросы цифровизации, стал близкий Михаилу Мишустину его бывший заместитель в Федеральной налоговой службе Алексей Логвинович Оверчук.

Он родился 9 декабря 1964 года. Окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности экономическая кибернетика. Кандидат экономических наук. В 1986-1993 годах занимался научной работой в академии. С 1993 по 2007 год замещал должности главного специалиста, заместителя начальника управления, главы управления, заместителя руководителя службы, агентства в органах государственного кадастрового учета недвижимости, где занимался вопросами оценки, землеустройства, государственной регистрации прав на недвижимость. С 2000 по 2007 год избирался членом бюро и заместителем председателя рабочей группы по управлению земельными ресурсами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ООН).

С 2007 по 2008 год был замруководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, где координировал работу по привлечению инвесторов. С 2008 года до октября 2010 года занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний UFG Asset Management. С октября 2010 года был советником руководителя ФНС.

В марте 2011 года занял должность замруководителя Федеральной налоговой службы. На этом посту он курировал работу управления международного сотрудничества и валютного контроля, вопросы анализа международной практики в сфере налогообложения, оценки рыночных процессов и ценообразования, практики применения международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения.

Именно Алексей Оверчук "замещал" Михаила Мишустина на недавнем Гайдаровском форуме в качестве ключевого спикера панельной дискуссии "Налоги в цифровом мире". Глава налоговой службы должен был выступить с основным докладом, но накануне стало известно, что президент Владимир Путин предложил его кандидатуру на пост председателя правительства. В день проведения панельной дискуссии Михаил Мишустин встречался с депутатами Госдумы, поэтому на форум приехать не смог. Алексей Оверчук признался, что начальник позвонил ему в два часа ночи и попросил извиниться за то, что не сможет участвовать в дискуссии. Несмотря на то что времени на подготовку к выступлению было мало, Оверчук прекрасно справился с задачей спикера.

Ключевой мыслью, которую новый куратор "цифры" хотел донести до участников форума, было то, что перемен не нужно ждать, к ним нужно готовиться. Эта стратегия как нельзя лучше подходит той отрасли, за которую Алексей Оверчук теперь будет отвечать в качестве вице-премьера.

Подготовила Юлия Кривошапко

Марат Шакирзянович Хуснуллин - заместитель председателя правительства РФ. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Марат Хуснуллин: Какое у меня хобби? Работа

Вчера журналисты, пишущие о строительстве, делились друг с другом печалью: "Что же мы теперь будем делать по субботам?" Ведь при Хуснуллине практически каждое субботнее утро для них начиналось с объезда строек, которых в Москве сотни. Я же уверена: для самого Хуснуллина, нового вице-премьера РФ, в этом плане мало что изменится. Только ездить теперь он будет не в Новую Москву или очередную станцию метро, а на Камчатку, Сахалин, в Красноярский край, Рязань… Страна-то большая, а значит, и строек в ней еще больше.

О том, какие из них в приоритете для вице-премьера, Хуснуллин сказал вчера на своем первом совещании в минстрое: "На встрече с президентом и председателем правительства поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны". Рассказал и о том, как, по его мнению, этого можно добиться: нужно заняться проработкой нормативной базы, чтобы освободить отрасль от излишних ограничений, изменить подход к ценообразованию. А также еще раз оценить ситуацию с аварийным жильем и капремонтом. Говоря о важности высоких объемов строительства жилья, поставил задачу - выйти на 120 млн. кв. м в год. Это практически на треть больше, чем строится сейчас! По всему предыдущему опыту работы Хуснуллина ( 9 лет министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и еще столько же - заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству) не сомневаюсь, что она ему по плечу. В Татарстане он успешно занимался комплексной программой жилищного строительства не только Казани, но и Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевск.а. Столичные же строители под его руководством в 2019 году поставили рекорд: ввели его в строй почти 5 млн кв. м квартир. Столько не строилось с 60-х годов, когда страна застраивалась хрущевками, чтобы вытащить народ из бараков и коммуналок. Но в отличие от прежних времен Москва в последние годы возводила не просто дома в спальных районах, а рядом с ними непременно детсады, поликлиники, магазины. Начата и масштабная программа реновации, в ходе которой за 15 лет миллион москвичей получат новые квартиры взамен устаревших. Хуснуллин же считает, что и этого мало: "В стране приходится по 23 "квадрата" на человека, а в Москве - только по 19", - говорит он

Наверняка не забросит вице-премьер и дороги. Ту же столицу в 2010 году застал задыхающейся в пробках. За эти годы в городе построено 900 км новых дорог. А еще 155 км линий метро, Московское центральное кольцо, суперсовременная дорога, построенная на базе старых железнодорожных путей, по которым когда-то подвозили сырье к заводам и фабрикам столицы. В прошлом году к нему добавились два Московских центральных диаметра, по которым в режиме подземки для горожан пошли все пригородные поезда, которые прежде проходили город насквозь. Это позволило многим москвичам без сожаления оставить свои иномарки для поездок на дачу, а самим пересесть на метро, электрички, в автобусы и трамваи. "Где в Америке 70% горожан пользуются общественным транспортном, как в Москве? - как-то спросил Марат Хуснуллин у профессора Пенсильванского университета урбаниста Вукана Вучика.- И сам себе ответил: "Нигде. Пусть приезжают, научим, как мы это сделали". Но пока есть кого учить еще и в России.

Подготовила Любовь Проценко

Дмитрий Николаевич Чернышенко - заместитель председателя правительства РФ. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дмитрий Чернышенко: Оптимист из оптимистов

Дмитрий Чернышенко - тот самый человек, который и привез в 2014 году Олимпиаду в Сочи. Мало кто верил, что зимние Игры можно провести в российских субтропиках. А молодой оптимист, тогда просто Дима Чернышенко, за эту идею бился с 2004 года. И не только потому, что сам сочинец. Хотел доказать, что сможем, что мы достойны, и, окружив себя группой молодых энтузиастов, боролся за мечту, которая многим и дома казалась утопической.

Даже в самые трудные моменты, когда, казалось, что не одолеть нам в 2007 году на тайном голосовании членов МОК в далекой и никому не понятной Гватемале фаворитов из всем известного зимними чудесами австрийского Зальцбурга и богатого-пребогатого корейского Пхёнчхана, президент Заявочного комитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко блистал выдержкой, демонстрировал уверенность. Сомнения - долой. Из лексикона его юных сотрудников стараниями шефа исчезло словосочетание "а если проиграем". Он никому не позволил утопить заявку Сочи в собственном неверии.

И всесокрушающая, основанная на упорной работе вера в олимпийское предназначение Сочи, победила. С помощью президента Владимира Владимировича Путина мы выиграли.

Но за час до объявления результатов второго и окончательного тура всю многочисленную делегацию и российских журналистов бил мандраж. Всех, кроме Дмитрия Николаевича и, до сих пор горжусь, меня. Из разных источников мы узнали тайну исхода от двух чуть не высших руководителей МОК: Сочи выиграли несколькими голосами. Не случайно припоминаю тот эпизод. За несколько лет работы в Заявочном комитет Сочи-2014 Дмитрий сумел сделаться своим в шумном, порой непредсказуемом, иногда вздорном мировом спортивном руководстве. Авторитет был еще более упрочен, когда все спортивные сооружения были построены в срок и даже раньше. Хотя даже по нашим ударным нормам на это должна была бы уйти не одна пятилетка. Так что сейчас на международную арену выходит отлично подготовленный переговорщик, лично знакомый с сильными сего спортивного мира и свободно общающийся с его лучшими и худшими представителями на английском. Что нам так требуется сегодня в борьбе за признание и очищение.

После отлично проведенных Игр Дмитрий Николаевич на несколько недель загрустил. Главное дело жизни, так считал он в тот печальный и счастливый момент, сделано. Но дни грусти пробежали быстро. Чернышенко не из тех, кто может позволить себе жить воспоминаниями о пусть чудесном, но прошлом. Он - человек настоящего и будущего.

Новая задача виделась многим, в том числе и годами пребывания в большом спорте закаленным, просто невыполнимой. Предстояло создать немыслимое - Континентальную хоккейную лигу. А это значит, во многом переиначить структуру популярнейшего в стране хоккея. Создать фактически новое мощное коммерческое объединение. Пересмотреть клубные дела в финансовом плане, да еще побыстрее привить им некую идеологию, отличающуюся от десятилетиями вбивавшейся. И обязательно привлечь иностранные клубы, поначалу совсем не склонные к участию в российском мероприятии. Или в предприятии.

И когда в конце 2014-го Дмитрий Чернышенко занял пост президента КХЛ, не некоторые, а многие (среди них было немало тех, кто в свое время не верил в идею с Сочи) вновь зашептались о грядущей неудаче. Вот уж нет. КХЛ процветает, обгоняя в хорошие дни по посещаемости даже Его Величество футбол. Иностранные команды в КХЛ прижились. Лига стала второй по значимости после североамериканской НХЛ. Но дайте время…

Чернышенко как никто понимает интересы медиа, умело общаясь с журналистами. И откликается на запросы болельщиков, по существу той же широкой публики. И с января 2015 года возглавлял холдинг "Газпром-медиа". Руководит еще несколькими проектами.

Удастся ли совмещать все эти не должности и вытекающие их них обязанности с постом вице-премьера правительства? Решать Дмитрию Николаевичу. Для таких оптимистичных трудоголиков, как новый вице-премьер, преград здесь не существует.

Подготовил Николай Долгополов

Михаил Альбертович Мурашко - министр здравоохранения РФ. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Михаил Мурашко: Хороший врач и талантливый управленец

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко родился 9 января 1967 года в Свердловске. В 1992 году окончил Уральский государственный медицинский институт ордена Трудового Красного Знамени. С 1992 по 1996 год был врачом-интерном, врачом-акушером-гинекологом республиканской больницы в Сыктывкаре Республики Коми.

С 1996 по 2000 год был главным врачом республиканского государственного учреждения здравоохранения - Республиканского медицинского объединения Коми и перинатального центра Агентства Республики Коми по здравоохранению. В марте 2006 года был назначен министром здравоохранения Республики Коми. С июля 2012 года стал заместителем руководителя Росздравнадзора по Москве, а уже в марте 2013 года - врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В июле 2015 года возглавил Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и занимал эту должность до момента назначения министром здравоохранения России. За годы управления Росздравнадзором ведомство перешло на риск-ориентированную модель контроля, начало реализовывать механизм "контрольной закупки". Особое внимание ведомства было направлено на соблюдение прав россиян на получение доступной, эффективной и безопасной медицинской и лекарственной помощи.

При нем в фармацевтической отрасли началась активная борьба с лекарственным фальсификатом, а позднее стартовал проект по маркировке лекарственных средств, который начался в 2017 году. В сфере здравоохранения за годы его руководством Росздравнадзором ужесточился контроль за оказанием услуг в сфере косметологии, пластической хирургии и других областях медицины.

С 2006 года - доктор медицинских наук по двум специальностям - "Организация здравоохранения и общественное здоровье" и "Акушерство и гинекология". Докторская диссертация посвящена организации перинатальной помощи: разработана современная модель оказания перинатальной помощи матери и ребенку, которая внедрена в России.

Является профессором Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, завкафедрой БМТ-5 "Исследования, испытания и эксплуатация медицинской техники" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Эксперты отмечают богатый опыт нового министра на должности как врача, так и управленца. По мнению прокомментировавших его назначение специалистов отрасли, у нового главы минздрава есть все качества и навыки для успешного выполнения задач, которые стоят перед отечественным здравоохранением, а в подсказках он не нуждается.

Подготовила Марина Гусенко

Ольга Борисовна Любимова - министр культуры РФ. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Ольга Любимова: Хорошие фестивали нужно поддерживать, плохие - зачем?

Новым министром культуры назначена Ольга Любимова. Она родилась 31 декабря 1980 года в семье Бориса Любимова - известного театроведа и педагога, ныне ректора Высшего театрального училища имени Щепкина. Внучка Николая Любимова - великого переводчика, создавшего образцовые русские переводы Рабле, Сервантеса и Пруста, которые и по сей день остаются непревзойденными.

Училась в православной историко-филологической гимназии имени преподобного Нестора Летописца, но после седьмого класса перешла в светскую школу. Затем поступила на факультет журналистики МГУ. Окончила также факультет театроведения ГИТИСа (РАТИ).

Супруг - Евгений Баранов, военный корреспондент Первого канала. Двое детей.

Начинала карьеру на телевидении: была корреспондентом и ведущей программ на разных каналах, автор ряда документальных фильмов. В ее фильмографии как сценариста: сериал "Война и мифы", телефильмы "Никита Михалков", "Путь Патриарха" (о патриархе Алексии), "Преподобный Сергий Радонежский", "Чужая земля".

В 2015 году являлась советником в департаменте кинематографии Минкультуры России, после чего ушла из ведомства на Первый канал. В минкульт вернулась в 2018-м - на должность директора департамента кинематографии.

В этой должности она побывала на "Деловом завтраке" "Российской газеты".

Вспомним, о чем она говорила.

О кинофестивалях

Понятно, что 55 кинофестивалей, которые сейчас поддерживает министерство культуры, не должны представлять собой список, "отлитый в золоте". Каждый год на основании конкурса следует выбирать сильнейшие.

Можно говорить и о том, что фестивали, возможно, в дальнейшем будут участвовать в питчингах, это обсуждается. Ведь фестивали меняются: одним нужна поддержка, другие - справятся сами. Хорошие фестивали нужно поддерживать, плохие - зачем? Не лучше ли запустить еще одно игровое кино?

О документальном кино в России

Это наша боль. Есть специфика игрового и неигрового кино. Когда Гильдия или Ассоциация неигрового кино интересуются нашим планом развития индустрии, в ответ можно высказать недоумение: такой план должен быть прежде всего у них. Это они должны "трясти" министерство, предлагать миллионы идей. В неигровом кино есть свои мейджоры, лидеры, люди, прокатывающие свои картины. Когда на "Золотом орле" вышли победители, снявшие замечательный фильм "Медведи Камчатки", первое, что сказал продюсер Мирошниченко: это не одной сменой снималось. Они фанаты своего дела: искали средства, заработали в прокате. Министерство поддерживает порядка двухсот неигровых фильмов в год. Стоит еще и вопрос - где показывать. Нет больше неигрового кино на телевидении!

О кризисе профессиональных сценариев

Шансы выйти из него есть. У нас очень интересно все устроено: например, мода на арт-мейнстрим приходит из телевизора, а не из игрового кинематографа. Мы там видим даже сценарный бум. Эти сценаристы рано или поздно состоятся и в игровом кино. Да и теперь у меня бывают невероятно интересные встречи со сценаристами.

Подготовила Инга Бугулова

Валерий Николаевич Фальков - министр науки и высшего образования РФ. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Валерий Фальков: Надо, чтобы университеты были источниками стартапов

"Теперь весь мой опыт по созданию Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) будет направлен на то, чтобы запустить деятельность первых пяти НОЦ в рамках нацпроекта "Наука" и организовать создание последующих НОЦ - не менее 15", - сказал новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков на первой встрече с коллективом минобрнауки.

Валерий Николаевич Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 2000 году окончил Институт государства и права Тюменского госуниверситета по специальности "юриспруденция". С альма-матер связана вся его трудовая биография: за несколько лет сделал рывок от завкафедрой до ректора.

"Амбициозный управленец, который не боится экспериментов, способен работать в разных стилях управления в зависимости от стоящих задач", - говорит о новом министре Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации образования СКОЛКОВО, где также учился Фальков.

Под руководством Валерия Николаевича ТюмГУ вошел в программу 5-100 и сейчас конкурирует с ведущими столичными университетами. В вузе открыта Школа перспективных исследований, введены индивидуальные программы обучения для всех студентов, начиная с первого курса. Фальков учредил Институт экологической и сельскохозяйственной биологии с прорывными исследованиями в этой области. О качестве нынешнего образования в Тюменском госуниверситете можно судить и потому, как быстро растет поток поступающих сюда иностранных студентов.

Валерий Фальков был одним из инициаторов создания Западно-Сибирского межрегионального НОЦ. Приоритеты - нефтегазовая отрасль, исследование Арктики, биологическая безопасность. Сегодня этот центр - один из пяти пилотных.

"В нашем центре драйверами являются в первую очередь университеты, именно они ведут разговор с индустрией, - пояснял Фальков. - Как нам нужно себя перестроить, чтобы даже говорить с компаниями по-другому? Надо изменить мышление у немалой части коллектива. "Зачем нам нужно коммерциализировать знания, это не наша задача", считают некоторые. Более того, при более глубоком проникновении в суть вопроса выясняется, что часть образовательного и тем более научного сообщества считает: предпринимательство несовместимо с работой университета. А мы утверждаем, что главная идея - это не научная статья, а коммерциализация знания…"

Вузы, по мнению Валерия Фалькова, сдвигаются в сторону коммерциализации, получения доходов от результатов интеллектуальной деятельности. Надо, чтобы университеты были источниками стартапов. Это большой новый вызов, поскольку ни у университетов, ни у исследовательских институтов таких наработанных практик нет. Это будет серьезная и очень большая работа с большим количеством неудач и меньшим числом историй успеха. Но этот путь, считает новый министр, правильный и безальтернативный.

Подготовил Юрий Медведев

Сергей Сергеевич Кравцов - министр просвещения РФ. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сергей Кравцов: За ЕГЭ будет следить искусственный интеллект

"Профессиональный, очень конкретный, технически продвинутый, умеет выстраивать долгосрочные отношения", - так отзываются о новом министре просвещения те, кто с ним работал.

Сергею Кравцову 45 лет - он родился 17 марта 1974 года в Москве. У него два высших образования. С отличием окончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности "Учитель математики и информатики" и МГИМО по специальности "Государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка". Доктор педагогических наук. Доцент.

Новый министр для школ человек не новый. С 2013 года он руководил Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки - вплотную занимался проблемами ЕГЭ. Но первое "знакомство" Кравцова с Единым случилось гораздо раньше - в 2002 году. Тогда он пришел на работу в министерство образования и в качестве помощника первого замминистра Виктора Болотова участвовал в запуске эксперимента по введению Единого госэкзамена. Возглавлял Федеральный центр тестирования - разработчика процедуры проведения ЕГЭ...

Когда он стал руководителем Рособрнадзора, ЕГЭ находился в очень сложной ситуации. К экзамену было потеряно доверие и у родителей, и у общества. Система тогда стала сбоить: массовые утечки заданий, списывание… Но Кравцов смог навести порядок, и доверие к ЕГЭ вернулось - об этом говорят соцопросы.

Сегодня на счету Сергея Кравцова прозрачная процедура Единого госэкзамена, где нет тестовых вопросов, задания распространяются по защищенным каналам связи, а за порядком в аудиториях следят нейросети. "В 2019 году была апробирована технология распознавания лиц по камерам. Мы увидели ее плюсы и минусы. Планируем расширить эксперимент", - заметил Сергей Кравцов.

Кстати, каждый раз говоря о подготовке к ЕГЭ, нынешний министр не уставал предупреждать школьников и родителей: "Не нужно покупать якобы настоящие экзаменационные материалы до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть. Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ нигде нельзя купить. В соцсетях, на сайтах действуют мошенники".

Всероссийские проверочные работы тоже появились в школах по задумке Кравцова. Сергей Сергеевич не раз напоминал: "Это по сути те же самые итоговые контрольные работы, которые писали в свое время и мы в школе. Они нужны, чтобы объективно оценить уровень подготовки ученика, вовремя увидеть пробелы и успеть исправить ошибки, пока дело не дошло до ЕГЭ".

Надо сказать, что есть в профессиональном багаже нового министра еще одно серьезное достижение - решение проблемы некачественных вузов и филиалов, многие из которых попросту торговали дипломами. За последние годы Рособрнадзор проверил практически все. Результат: сеть вузов и филиалов сократилась примерно на 1,5 тысячи.

Подготовила Мария Агранович

Антон Олегович Котяков - министр труда и социальной защиты РФ. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Антон Котяков: От финансов к демографии

Министром труда и социальной защиты стал Антон Котяков, который вошел в число самых молодых членов нового правительства.

Антон Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве. В 2002 году с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "Экономическая теория", специализация "Теория и организация рынка ценных бумаг". В 2005 году защитил диссертацию на тему "Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие" и стал кандидатом экономических наук. В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности "Административное и финансовое право".

С 2001-го по 2005 год прошел путь от ведущего специалиста до консультанта в департаменте управления финансами администрации Самарской области, затем возглавлял департамент исполнения областного бюджета и отчетности. В апреле 2012 года занял должность начальника управления совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства РФ. Весной 2014 года стал министром финансов Московской области, в январе 2017-го - министром экономики и финансов Московской области, а уже в мае того же года - заместителем министра финансов РФ.

На посту министра труда и социальной защиты будет курировать вопросы организации и качества услуг в социальной сфере, производительности труда и поддержки занятости, демографическую политику, в том числе материнский капитал, доходы населения, пенсионное обеспечение, работу с инвалидами и другие социальные направления.

Подготовила Марина Гусенко

Максут Игоревич Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Максут Шадаев: Из электронного правительства в реальное

За цифровое развитие, связь и массовые коммуникации в стране теперь будет отвечать Максут Шадаев.

Новый министр родился 11 ноября 1979 года в Москве. Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития.

В 2000-2004 годах занимал руководящие должности в компаниях из сферы информационно-коммуникационных технологий: работал в IBS, был советником директора ФГУП НИИ "Восход".

После этого перешел на работу в Министерство информационных технологий и связи РФ на должность советника министра Леонида Реймана. Позже, когда министерство было преобразовано в Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, Шадаев в команде нового главы ведомства Игоря Щеголева работал директором департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

В 2008 году Шадаев занял должность помощника руководителя администрации президента РФ Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы совета по развитию информационного общества.

Также был советником Сергея Нарышкина, когда тот стал председателем Государственной Думы.

11 февраля 2014 Максут Шадаев был назначен министром государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. В 2016 году занял пост зампреда правительства Подмосковья. В сентябре 2018 года Максут Шадаев вернулся в IT-сферу, став вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам.

С февраля 2019 года являлся генеральным директором "РТ Лабс" (дочерняя структура "Ростелекома", отвечающая за развитие Единого портала госуслуг), совмещая эту позицию с должностью вице-президента компании.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Ростелекома", новый глава минкомсвязи отвечал за реализацию стратегических задач и проектов компании в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных. Под руководством Максута Шадаева была заложена основа для повышения надежности и дальнейшего развития инфраструктуры электронного правительства, выполнена технологическая реализация прототипов принципиально нового формата оказания госуслуг - 25 суперсервисов, созданы новые цифровые сервисы для участников избирательного процесса.

Новый министр также курировал разработку концепции вовлечения в систему налогообложения не поставленных на кадастровый учет объектов недвижимости для увеличения доходов муниципальных образований РФ. Она была реализована и успешно протестирована на территории Московской области, Удмуртской Республики и Краснодарского края.

Подготовила Юлия Кривошапко

Максим Геннадьевич Решетников - министр экономического развития РФ. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Максим Решетников: Надо, чтобы движуха была

Это одно из любимых выражений нового министра экономического развития России. Именно этими словами политолог Людмила Ознобишина охарактеризовала и последние три года работы Максима Решетникова в должности губернатора Пермского края перед назначением на новый пост: "Он точно попал в ожидания пермяков, время его руководства регионом я бы охарактеризовала как движуха".

Срок, в течение которого он первым лицом поработал на родине, невелик. Но перемены не заметить невозможно. Построено школ на 5,5 тысячи мест, или почти вдвое больше, чем в предыдущие девять лет. Из переполненных классов школьники переехали в более просторные здания с хорошими тренажерными залами, оборудованными кабинетами химии, физики, автодела и другими. В крупных городах - это школы вместимостью 1000-1500 мест, в селах и небольших городах, таких как Красновишерск, Щучье озеро, Сейва, Березовка, - не менее чем на 200 учащихся. Началось строительство детских поликлиник. И вот уже в этом году в трех районах Перми - Кировском, Индустриальном и Свердловском, они откроются. Там тоже все будет по современным стандартам - зоны ожидания, игровые для детей, кабинеты специалистов, лаборатории в общей сложности на 40 тысяч детей.

В 4,6 раза газифицировано больше домохозяйств - газ пришел более чем в 18 тысяч домов пермяков. Подключить его стало проще - через "Единое окно", и дешевле: газопроводы в Пермском крае теперь проектируются до фасада дома, стоимость врезки всего в 9700 рублей. Отсутствие денег Максим Решетников никогда не считал причиной для того, чтобы можно было ничего не делать. Когда он работал еще министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития, не раз слышал от коллег из регионов: "Хорошо вам в Москве, где деньги некуда девать". Таких приглашал в столицу посмотреть, откуда же она берет на все средства. Хотел показать, как ему удается помочь городу начать перемещаться в Национальном рейтинге по оценке инвестиционного климата с 10-го на 2-е место, как пополняется казна за счет малого и среднего бизнеса, какие доходы дает введение патентов на аренду квартир, которые москвичи годами сдавали нелегально.

Увы! Откликались разве что Татарстан, Башкирия, Ростовс... "Это либо доноры, либо активные губернаторы, фамилии которых и так у всех на слуху. А тем, у кого в кармане пусто, им это и не надо, они ждут, что им и так дадут. Вот в чем беда", - огорчался Решетников. А в 2017-м стал сам губернатором одного из 72 дотационных регионов в стране. В доноры вывести его он не успел. Но госдолг за три года в полтора раза снизил! Сейчас же перед ним задачка встала еще посложнее: Владимир Путин требует уже в 2021 году обеспечить темпы роста ВВП выше мировых - 3,1%. А ведь по итогам 2019 года прирост составил всего 1,3%. Вот какая движуха сейчас нужна!

Подготовила Любовь Проценко

Олег Васильевич Матыцин - министр спорта РФ. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Олег Матыцин: Защитник в атаке

Помню его классным игроком в настольный теннис, где мастер спорта Олег Матыцин творил чудеса в защите. Как он играл, какие тащил мячи, уходя далеко от стола и мгновенно к нему приближаясь, чтобы нанести один четкий сокрушительный удар, которого сопернику никак не отразить. Но для призера чемпионата СССР, Спартакиады и всесоюзных первенств, обладателя Кубка страны пинг-понг - спорт смелых был явно тесен. И из маленького тенниса, где быстро стал заслуженным тренером, выпускник двух университетов физической культуры - Московского и Пекинского - с легкостью, возможно, и кажущейся, выбрался в большую науку.

И карьерный рост был сродни его фантастической теннисной реакции. В спорте, где конкуренция даже пожестче, чем среди Басковых - Киркоровых, Олег Васильевич из завкафедрой вырос в проректора, а в 2001 году и ректора Российской госакадемии физкультуры. Одних научных трудов под сотню, семь больших книг. А потом стал руководить всем нашим студенческим спортом, научив всех уважать спортсменов-студентов, раньше удостаивавшихся лишь поощрительных взглядов.

Для меня, например, очень важно, что Матыцина быстро признали не только свои. Путь в руководители международных спортивных федераций, знаю по себе, исключительно труден: не очень-то нас иностранные коллеги и любят. А Олег Васильевич быстро приобрел уважение в Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ), шагнув в вице-президенты, а потом и в президенты важнейшего мирового спортивного объединения. Недавно снова переизбран главой ФИСУ. Быть переизбранным в не самый благополучный период для нашего спорта - значит, завоевать доверие и полный авторитет среди ершистых (по отношению к России) коллег. Таких глав федераций у нас на всю страну лишь несколько. Но как не избрать Матыцина, когда, по отзывам своих коллег, он поднял весь международный студенческий спорт. Провел отличные Всемирные универсиады в 2013-м в Казани и в прошлом году в Красноярске и, уверен, продолжит благородное дело в 2023-м на Универсиаде в Екатеринбурге.

Очень помогает Олегу Матыцину знание языков. Несколько лет мы вместе с ним заседали в Международном комитете "Фэйр Плэй", где не только чувствовали плечо друг друга, но и улавливали интонации наших иностранных коллег. А на Всемирном конгрессе "Фэйр Плэй" в Казани Матыцин классно - коротко и очень четко - провел торжественное открытие на безупречном английском, вызвав похвалы строгих членов МОК и сотни важных гостей.

Это его умение наводить мосты, преодолевать трудности очень пригодится именно сейчас, когда против российских спортсменов выдвинуты серьезные и подчас несправедливые обвинения. Надеюсь, огромная занятость не помешает ему присутствовать на торжественной церемонии награждения лучших спортсменов года по версии спортивных журналистов статуэтками "Серебряная лань", что Олег Васильевич всегда делал с удовольствием.

Подготовил Николай Долгополов