Новости

Новая "Матрица" осталась без агента Смита 19:05
Путин намерен в ближайшее время обсудить на Госсовете развитие науки 18:57
На Урале пять человек погибли в столкновении иномарки с грузовиком 18:55
Думская комиссия изучит публикации о самороспуске Госдумы 18:54
Ученые нашли ключ к лечению редкой болезни Шарко 18:52
Скоропостижно скончался актер Данила Перов, сын Раисы Рязановой 18:50
В Петербурге госпитализирован второй путешественник из Китая 18:46
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни 18:45
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина 18:18
В Москве прошла презентация центра промышленного дизайна 18:17
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 17 человек 18:13
Mitsubishi Pajero: у российских дилеров осталось 250 машин 18:11
ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте 18:00
Петербургские экологи: Теплая зима создала проблемы зайцам 17:57
Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
Лавров обсудил с главой МИД Беларуси отношения Москвы и Минска 17:44
СМИ: "Зенит" отправит Кокорина в дубль в случае отказа уходить в "Сочи" 17:27
УАЗ выпустил семейный автомобиль на базе "Профи" 17:27
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций 17:23
Россияне назвали способы достижения успеха 17:16
Карлос Гон предсказал крах Nissan через пару лет 17:00
Россиянин взломал новогоднюю подсветку Кремля, чтобы сделать предложение 16:55
В Самаре на девочку упала глыба льда с крыши 16:55
Российский парусник "Крузенштерн" зашел в Рио-де-Жанейро 16:54
Марат Хуснуллин: Строительство жилья в стране надо увеличить 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 18:55
Рубрика: Спорт

Коррида на бис

ЦСКА и "Химки" снова сыграют с испанскими клубами
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
Российские клубы проведут очередные матчи в регулярном чемпионате Евролиги. ЦСКА и "Химки" померятся силами с испанскими командами: армейцы на своем паркете примут "Валенсию", а "Химки" на выезде встретятся с "Басконией". Наконец, питерский "Зенит" дома сразится с греческим "Олимпиакосом".
В первом матче на выезде ЦСКА уверенно обыграл "Валенсию" со счетом 96:71, а защитник армейцев Майк Джеймс (в центре) набрал 20 очков. Фото: РИА Новости В первом матче на выезде ЦСКА уверенно обыграл "Валенсию" со счетом 96:71, а защитник армейцев Майк Джеймс (в центре) набрал 20 очков. Фото: РИА Новости
В первом матче на выезде ЦСКА уверенно обыграл "Валенсию" со счетом 96:71, а защитник армейцев Майк Джеймс (в центре) набрал 20 очков. Фото: РИА Новости

ЦСКА и "Химки" сыграют против испанских клубов уже по третьему матчу кряду. На прошлой "сдвоенной" неделе армейцы одолели мадридский "Реал" - 60:55 и "Басконию" - 94:90. "Химки" тоже обыграли мадридцев - 102:94, но уступили "Валенсии" - 75:84.

Всего в рамках российско-испанского противостояния в нынешней "регулярке" запланировано 24 матча. Из них с учетом выступлений "Зенита" уже состоялось 18 встреч. Общий счет по победам пока в пользу команд с Пиренейского полуострова 11- 7. Перекос в сторону испанцев вышел главным образом "благодаря" питерцам, баланс которых 1-5.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

А вот ЦСКА в этом плане упрекнуть себя не в чем. Из своих шести матчей против испанских команд подопечные Димитриса Итудиса выиграли четыре. В том числе и у ближайшего соперника на выезде - 96:71. Впрочем, с тех пор "Валенсия" набрала неплохую форму, одержав шесть побед в восьми последних матчах. К слову, на прошлой неделе в России помимо "Химок" от валенсийцев пострадал еще и "Зенит". Правда, судя по понедельничной победе армейцев на выезде в Петербурге в Единой лиге, с настроем у них все в порядке.

- Как раз разбирали игру "Валенсии" при подготовке к матчу с "Зенитом", - отметил форвард москвичей Никита Курбанов. - Испанцы сейчас находятся в неплохой форме, но мы относимся серьезно к любому сопернику.

Добавим, что турнирная ситуация осечек нынче особо не терпит. ЦСКА делит 3-5-ю строчки с "Маккаби" и "Барселоной", и любая неудача может отбросить москвичей за пределы первой четверки, место в которой гарантирует преимущество своей площадки в плей-офф. У "Химок" положение еще сложнее. Команда Римаса Куртинайтиса идет вровень с сербской "Црвеной Звездой" на 9-10-й позиции. И каждая очковая потеря будет только отдалять подмосковную команду от заветной восьмерки. А "Баскония", с которой предстоит встретиться химчанам, не подарок. В нынешнем сезоне баски в целом не впечатляют и в первом матче уже уступили подмосковной команде - 76:79, но в отдельной встрече вполне способны на сюрприз.

Где будем смотреть

23 января, четверг, Матч ТВ

23.00 "Баскония" - "Химки". Прямая трансляция

"Матч! Арена"

20.00 ЦСКА - "Валенсия". Прямая трансляция

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
В Петербурге госпитализировали прибывшего из Китая россиянина
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ
ММА
ММА
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе