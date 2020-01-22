Российские клубы проведут очередные матчи в регулярном чемпионате Евролиги. ЦСКА и "Химки" померятся силами с испанскими командами: армейцы на своем паркете примут "Валенсию", а "Химки" на выезде встретятся с "Басконией". Наконец, питерский "Зенит" дома сразится с греческим "Олимпиакосом".

ЦСКА и "Химки" сыграют против испанских клубов уже по третьему матчу кряду. На прошлой "сдвоенной" неделе армейцы одолели мадридский "Реал" - 60:55 и "Басконию" - 94:90. "Химки" тоже обыграли мадридцев - 102:94, но уступили "Валенсии" - 75:84.

Всего в рамках российско-испанского противостояния в нынешней "регулярке" запланировано 24 матча. Из них с учетом выступлений "Зенита" уже состоялось 18 встреч. Общий счет по победам пока в пользу команд с Пиренейского полуострова 11- 7. Перекос в сторону испанцев вышел главным образом "благодаря" питерцам, баланс которых 1-5.

А вот ЦСКА в этом плане упрекнуть себя не в чем. Из своих шести матчей против испанских команд подопечные Димитриса Итудиса выиграли четыре. В том числе и у ближайшего соперника на выезде - 96:71. Впрочем, с тех пор "Валенсия" набрала неплохую форму, одержав шесть побед в восьми последних матчах. К слову, на прошлой неделе в России помимо "Химок" от валенсийцев пострадал еще и "Зенит". Правда, судя по понедельничной победе армейцев на выезде в Петербурге в Единой лиге, с настроем у них все в порядке.

- Как раз разбирали игру "Валенсии" при подготовке к матчу с "Зенитом", - отметил форвард москвичей Никита Курбанов. - Испанцы сейчас находятся в неплохой форме, но мы относимся серьезно к любому сопернику.

Добавим, что турнирная ситуация осечек нынче особо не терпит. ЦСКА делит 3-5-ю строчки с "Маккаби" и "Барселоной", и любая неудача может отбросить москвичей за пределы первой четверки, место в которой гарантирует преимущество своей площадки в плей-офф. У "Химок" положение еще сложнее. Команда Римаса Куртинайтиса идет вровень с сербской "Црвеной Звездой" на 9-10-й позиции. И каждая очковая потеря будет только отдалять подмосковную команду от заветной восьмерки. А "Баскония", с которой предстоит встретиться химчанам, не подарок. В нынешнем сезоне баски в целом не впечатляют и в первом матче уже уступили подмосковной команде - 76:79, но в отдельной встрече вполне способны на сюрприз.

Где будем смотреть

23 января, четверг, Матч ТВ

23.00 "Баскония" - "Химки". Прямая трансляция

"Матч! Арена"

20.00 ЦСКА - "Валенсия". Прямая трансляция