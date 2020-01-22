Депутаты одобряют повышение денежного довольствия военнослужащих

Документ уточняет виды дополнительных выплат, установленных для призывников, а также за особые условия военной службы. В случае его принятия будет унифицировано денежное довольствие призывников, проходящих службу в Вооруженных силах, МЧС и Росгвардии.

- Военнослужащим по призыву предусматривается установить оклады по воинским должностям в размере 2 000 рублей в месяц, - говорится в документе, подготовленном Минобороны.

Это решение позволит исключить снижение социальной защищенности указанной категории военнослужащих, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

- Уверен, что данная мера будет только способствовать повышению престижа военной службы, - отметил он.

В документе, кроме того, предусмотрена индексация выплаты. Указано, что в этом году она будет двойной - за 2019 и 2020 годы.

В законопроекте также прописаны ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими гостайну.

Законопроектом, кроме того, предусматривается установление военнослужащим по призыву единовременного пособия при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности. В Минобороны отметили, что данные изменения не приведут к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении.

Изменения вносятся в законодательство по итогам проведенного в 2012-2018 годах эксперимента по унификации денежного довольствия призывников. Результатом стало увеличение выплат для всех категорий военных.