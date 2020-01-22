ДНР: Один человек погиб из-за снайперского огня украинских силовиков

Военнослужащий ДНР погиб в среду при обстреле снайперами поселка Доломитное на северной окраине Горловки. Об этом сообщат Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Народной милиции республики.

По ее сведениям, утром на передовые позиции прибыла группа украинских снайперов, которая под прикрытием пулеметов открыла прицельный огонь по позициям ДНР. В результате погиб один военнослужащий.

В Управлении Народной милиции призвали председателя ОБСЕ Эди Раму добиться от украинской стороны наказания виновных в нарушении перемирия.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня украинские силовики также обстреляли из минометов донецкий аэропорт. Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен пять раз. Обстрелам подверглись поселок Зайцево и село Саханка.