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Рубрика: В мире

ДНР: Один человек погиб из-за снайперского огня украинских силовиков

Текст: Юрий Когалов

Военнослужащий ДНР погиб в среду при обстреле снайперами поселка Доломитное на северной окраине Горловки. Об этом сообщат Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные Народной милиции республики.

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По ее сведениям, утром на передовые позиции прибыла группа украинских снайперов, которая под прикрытием пулеметов открыла прицельный огонь по позициям ДНР. В результате погиб один военнослужащий.

В Управлении Народной милиции призвали председателя ОБСЕ Эди Раму добиться от украинской стороны наказания виновных в нарушении перемирия.

По данным представительства ДНР в СЦКК, сегодня украинские силовики также обстреляли из минометов донецкий аэропорт. Кроме того, отмечается, что за минувшие сутки режим прекращения огня был нарушен пять раз. Обстрелам подверглись поселок Зайцево и село Саханка.

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