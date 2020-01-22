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22.01.2020 03:21
Рубрика: Общество

Гнет и свобода выбора

До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 12(8066)
У выпускников 11-х классов остается меньше двух недель, чтобы определиться с экзаменами по выбору.
Фото: Александр Рюмин/ ИТАР-ТАСС Фото: Александр Рюмин/ ИТАР-ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ ИТАР-ТАСС

После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений на участие в ЕГЭ. Какие предметы в топе популярности? Что лучше - профильная или базовая математика? Почему стало сложнее выбирать между физикой и информатикой?

В заявлении можно указать любое количество предметов. Но два самых массовых - русский язык и математика - остались без изменений и по-прежнему нужны для получения аттестата. В остальном - полная свобода. Главный ориентир - сайты вузов.

Фото: iStock
Яндекс поможет школьникам определить свой уровень ЕГЭ по математике

В этом году абитуриент по-прежнему может подать документы в пять вузов - на три направления в каждом. Но стоит ли выбирать пять-шесть и больше предметов? Мнение экспертов: нет. Лучше сделать упор на три-четыре ЕГЭ и получить по ним более высокий балл.

- Есть несколько дисциплин, выбирая которые вы увеличиваете свои шансы на поступление. Это прежде всего физика, информатика, а также химия и биология. На физико-технические и естественно-научные направления подготовки выделяется больше бюджетных мест, - советует ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов. - Кроме того, не стоит бояться профильной математики: она открывает очень много возможностей.

Для всех выпускников математика на ЕГЭ-2020 пройдет в один день - 1 июня.

Школьникам придется объективно оценивать свои силы - смогут они потянуть более сложный профильный уровень или все-таки "останутся на базе". Иногда бывает и так, что на одну и ту же специальность раньше нужна была профильная математика, а в 2020-м этого требования уже нет. Например, в СФУ такие изменения произошли на двух направлениях: "Психология" и "Психолого-педагогическое образование". Если в 2019 году абитуриенты сдавали русский язык, математику и биологию, то в этом - русский язык, биологию и обществознание. Так что сайты вузов будущему абитуриенту нужно рассматривать буквально под лупой, чтобы не упустить ничего важного.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В Рособрнадзоре рассказали о типичных ошибках на ЕГЭ по обществознанию

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание. Этот предмет пригодится не только будущим юристам, экономистам и психологам, но и философам, политологам, искусствоведам, лингвистам, социологам, пиарщикам, специалистам по рекламе, туризму, госуправлению. При этом сам экзамен практически не изменился.

На втором месте в топе по популярности физика . Здесь изменения более существенные: число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Стало сложнее "астрофизическое" задание. Теперь ответов может быть или два, или три, причем заранее их число неизвестно.

А теперь важный прогноз: в 2020 году позиции физики как одного из самых популярных предметов ЕГЭ могут пошатнуться. Сразу несколько крупных вузов "ушли" от физики к информатике.

Например, в ТюмГУ такое изменение произошло на направлении "Информационные системы и технологии". В Южно-Уральском госуниверситете - на "Конструировании и технологии электронных средств". А в Уральском федеральном университете вступительные экзамены изменены с физики на информатику сразу по 11 направлениям подготовки.

В 2020 году позиции физики, как одного из самых популярных предметов ЕГЭ, могут пошатнуться

- В Высшей школе электроники и компьютерных наук ЮУрГУ есть ряд радиотехнических специальностей, но в рабочих программах все больше усиливается роль информатики, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного университета Александр Губарев. - Поэтому было принято решение заменить вступительный экзамен.

Школьникам добавят баллы к ЕГЭ за предпрофессиональный экзамен

Замыкает рейтинг самых популярных предметов ЕГЭ биология. Большинство учеников, сдающих этот экзамен, метят в медицинские вузы, на психологические или биологические факультеты университетов. Никаких изменений ни в заданиях, ни в структуре экзамена в 2020 году по сравнению с прошлым годом не будет.

- Основное нововведение 2020 года - для поступающих в Физтех-школу биологической и медицинской физики. Здесь готовят специалистов, которые будут компетентны сразу в нескольких областях, на стыке наук: физики, биологии, химии и биомедицины, - рассказал заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Денис Дмитриев. - Ранее для поступления на направление "Биотехнология" учитывались результаты ЕГЭ по предметам физика и химия. Но в текущем году было принято решение привлечь ребят, которые выбрали для сдачи ЕГЭ биологию.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ксения Колесникова
Общество Образование ЕГЭ в России

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