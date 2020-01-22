До 1 февраля выпускники школ должны определиться с ЕГЭ по выбору

У выпускников 11-х классов остается меньше двух недель, чтобы определиться с экзаменами по выбору.

После 1 февраля Рособрнадзор прекращает прием заявлений на участие в ЕГЭ. Какие предметы в топе популярности? Что лучше - профильная или базовая математика? Почему стало сложнее выбирать между физикой и информатикой?

В заявлении можно указать любое количество предметов. Но два самых массовых - русский язык и математика - остались без изменений и по-прежнему нужны для получения аттестата. В остальном - полная свобода. Главный ориентир - сайты вузов.

В этом году абитуриент по-прежнему может подать документы в пять вузов - на три направления в каждом. Но стоит ли выбирать пять-шесть и больше предметов? Мнение экспертов: нет. Лучше сделать упор на три-четыре ЕГЭ и получить по ним более высокий балл.

- Есть несколько дисциплин, выбирая которые вы увеличиваете свои шансы на поступление. Это прежде всего физика, информатика, а также химия и биология. На физико-технические и естественно-научные направления подготовки выделяется больше бюджетных мест, - советует ответственный секретарь приемной комиссии Сибирского федерального университета Роман Ваганов. - Кроме того, не стоит бояться профильной математики: она открывает очень много возможностей.

Для всех выпускников математика на ЕГЭ-2020 пройдет в один день - 1 июня.

Школьникам придется объективно оценивать свои силы - смогут они потянуть более сложный профильный уровень или все-таки "останутся на базе". Иногда бывает и так, что на одну и ту же специальность раньше нужна была профильная математика, а в 2020-м этого требования уже нет. Например, в СФУ такие изменения произошли на двух направлениях: "Психология" и "Психолого-педагогическое образование". Если в 2019 году абитуриенты сдавали русский язык, математику и биологию, то в этом - русский язык, биологию и обществознание. Так что сайты вузов будущему абитуриенту нужно рассматривать буквально под лупой, чтобы не упустить ничего важного.

Самым популярным ЕГЭ по выбору остается обществознание. Этот предмет пригодится не только будущим юристам, экономистам и психологам, но и философам, политологам, искусствоведам, лингвистам, социологам, пиарщикам, специалистам по рекламе, туризму, госуправлению. При этом сам экзамен практически не изменился.

На втором месте в топе по популярности физика . Здесь изменения более существенные: число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Стало сложнее "астрофизическое" задание. Теперь ответов может быть или два, или три, причем заранее их число неизвестно.

А теперь важный прогноз: в 2020 году позиции физики как одного из самых популярных предметов ЕГЭ могут пошатнуться. Сразу несколько крупных вузов "ушли" от физики к информатике.

Например, в ТюмГУ такое изменение произошло на направлении "Информационные системы и технологии". В Южно-Уральском госуниверситете - на "Конструировании и технологии электронных средств". А в Уральском федеральном университете вступительные экзамены изменены с физики на информатику сразу по 11 направлениям подготовки.

В 2020 году позиции физики, как одного из самых популярных предметов ЕГЭ, могут пошатнуться

- В Высшей школе электроники и компьютерных наук ЮУрГУ есть ряд радиотехнических специальностей, но в рабочих программах все больше усиливается роль информатики, - говорит ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного университета Александр Губарев. - Поэтому было принято решение заменить вступительный экзамен.

Замыкает рейтинг самых популярных предметов ЕГЭ биология. Большинство учеников, сдающих этот экзамен, метят в медицинские вузы, на психологические или биологические факультеты университетов. Никаких изменений ни в заданиях, ни в структуре экзамена в 2020 году по сравнению с прошлым годом не будет.

- Основное нововведение 2020 года - для поступающих в Физтех-школу биологической и медицинской физики. Здесь готовят специалистов, которые будут компетентны сразу в нескольких областях, на стыке наук: физики, биологии, химии и биомедицины, - рассказал заместитель проректора по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Денис Дмитриев. - Ранее для поступления на направление "Биотехнология" учитывались результаты ЕГЭ по предметам физика и химия. Но в текущем году было принято решение привлечь ребят, которые выбрали для сдачи ЕГЭ биологию.