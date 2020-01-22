Новости

В Кузбассе рабочие упали в шахту лифта недостроенной поликлиники 09:52
В Волгограде задержали банду лжеюристов, обманувших 50 человек 09:52
На станции МЦД-1 Лобня реконструируют три платформы и построят конкорс 09:47
Ученые нашли признаки нефти на севере Якутии 09:43
Президент Казахстана приедет в Москву на празднование 75-летие Победы 09:39
На Сахалине с оторвавшейся льдины эвакуировали более 200 рыбаков 09:37
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в бюджет 09:36
Останки погибших при пожаре доставлены в Томск для ДНК-экспертизы 09:31
Nissan Pathfinder нового поколения попался фотошпионам 09:22
Определена древнейшая астроблема на Земле 09:22
Не поймаешь: "Циркон" назвали серьезной угрозой для авианосцев 09:19
Однопартийцы Трампа в сенате заблокировали запрос демократов по Украине 09:12
Opel делает ставку на Россию 09:01
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ 08:48
В Нижегородской области уснувший за рулем водитель фуры устроил ДТП 08:27
Tesla будет доставлять астронавтов к ракетам SpaceX 08:10
Александрова вышла в третий круг Australian Open 08:09
Под Псковом начали проверку после обнаружения могилы убитых детей 08:09
Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком 08:00
"Рейнджерс" проиграл в дерби без получившего травму Панарина 07:44
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии 07:41
Стрельба произошла в одном из торговых центров Лас-Вегаса 07:32
КНДР закроет границу для иностранных туристов из-за коронавируса 07:12
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе 07:00
В аэропорту Фьюмичино повысят меры безопасности из-за коронавируса 06:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
Задайте вопрос руководителю ФТС Владимиру Булавину
22.01.2020 09:22
Рубрика: Общество

Определена древнейшая в истории Земли астроблема

Текст: Лариса Ионова
Фото: Timmons M. Erickson, Christopher L. Kirkland, Nicholas E. Timms, Aaron J. Cavosie & Thomas M. Davison / Nature Communications Фото: Timmons M. Erickson, Christopher L. Kirkland, Nicholas E. Timms, Aaron J. Cavosie & Thomas M. Davison / Nature Communications
Фото: Timmons M. Erickson, Christopher L. Kirkland, Nicholas E. Timms, Aaron J. Cavosie & Thomas M. Davison / Nature Communications

Кратер Яррабубба в Западной Австралии был образован при падении метеорита 2,229 миллиарда лет назад - с такой точностью ученые установили дату его рождения.

Это самый старая астроблема (ударный кратер) на нашей планете, на 200 миллионов лет старше любого метеоритного образования, считают исследователи. Такие выводы опубликованы в издании Phys.Org.

Версии о том, что именно в Австралии находится такой кратер, существовали давно. Но доказать это было непросто, ведь воронка, образовавшаяся от удара, - а она была диаметром до 70 километров - особенно подвержена эрозии и тектоническим сдвигам. Последовавшие за этим событием землетрясения, конечно же, изменили первоначальную картину, и скрыли практически все следы. Даже там, где кратеры сохранились, очень сложно определить их возраст.

Фото: iStock
В Китае найден огромный ударный кратер
Фото: NASA/Cindy Starr
NASA показало гигантский кратер подо льдами в Гренландии
Фото: Kerry Sieha, Jason Herrina, Brian Jichab, Dayana Schonwalder Angela, James D. P. Moorea, Paramesh Banerjeea, Weerachat Wiwegwinc, Vanpheng Sihavongd, Brad Singerb, Tawachai Chualaowanichc,Punya Charusirie / PNAS
В Индокитае под слоем лавы найден кратер от огромного метеорита

Тем не менее группа ученых кропотливо искала доказательства "ударной перекристаллизации", образующейся в минералах типа циркон и монацит в результате массивного удара метеорита на предполагаемом месте образования кратера.

С помощью высокотехнологичного процесса сканирования чувствительным микрозондом с высоким разрешением они нашли в указанных минералах микроскопические зерна включений, позволившим в конечном итоге определить точную дату "метеоритного взрыва".

Эта дата совпала с периодом, когда планета вышла из глобального оледенения, известного как "Снежная Земля". Возможно, падение метеорита могло повлиять на изменение климата. Исследователи, создавая модели возможного сценария столкновения метеорита с Землей, пришли к выводам, что при таком ударе в атмосферу выбросило до полумиллиона тонн льда, мгновенно превратившегося в пар. Образовавшийся парниковый эффект, возможно, и привел к потеплению планеты.

"Ледниковые отложения отсутствуют в каменных пластах в течение примерно 400 миллионов лет после удара Яррабуббы", - считает участник исследовательской группы профессор Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина Крис Киркланд. Тогда как до падения метеорита Яррабуббу, если следовать этой версии, была покрыта льдом.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
В Минобороны рассказали, какое время нужно на защиту Москвы от ракет
Володин рассказал об ожиданиях Госдумы от нового правительства
В КНР сообщили о девяти скончавшихся от нового типа коронавируса
Слушания по импичменту Трампа начались в Сенате США
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных