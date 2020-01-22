Кратер Яррабубба в Западной Австралии был образован при падении метеорита 2,229 миллиарда лет назад - с такой точностью ученые установили дату его рождения.

Это самый старая астроблема (ударный кратер) на нашей планете, на 200 миллионов лет старше любого метеоритного образования, считают исследователи. Такие выводы опубликованы в издании Phys.Org.

Версии о том, что именно в Австралии находится такой кратер, существовали давно. Но доказать это было непросто, ведь воронка, образовавшаяся от удара, - а она была диаметром до 70 километров - особенно подвержена эрозии и тектоническим сдвигам. Последовавшие за этим событием землетрясения, конечно же, изменили первоначальную картину, и скрыли практически все следы. Даже там, где кратеры сохранились, очень сложно определить их возраст.

Тем не менее группа ученых кропотливо искала доказательства "ударной перекристаллизации", образующейся в минералах типа циркон и монацит в результате массивного удара метеорита на предполагаемом месте образования кратера.

С помощью высокотехнологичного процесса сканирования чувствительным микрозондом с высоким разрешением они нашли в указанных минералах микроскопические зерна включений, позволившим в конечном итоге определить точную дату "метеоритного взрыва".

Эта дата совпала с периодом, когда планета вышла из глобального оледенения, известного как "Снежная Земля". Возможно, падение метеорита могло повлиять на изменение климата. Исследователи, создавая модели возможного сценария столкновения метеорита с Землей, пришли к выводам, что при таком ударе в атмосферу выбросило до полумиллиона тонн льда, мгновенно превратившегося в пар. Образовавшийся парниковый эффект, возможно, и привел к потеплению планеты.

"Ледниковые отложения отсутствуют в каменных пластах в течение примерно 400 миллионов лет после удара Яррабуббы", - считает участник исследовательской группы профессор Школы наук о Земле и планетах Университета Кертина Крис Киркланд. Тогда как до падения метеорита Яррабуббу, если следовать этой версии, была покрыта льдом.