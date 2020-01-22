Елена Шмелева: В Сочи появится новый академгородок и современный университет

Хватит ли на всех детей центров для одаренных? Способен ли искусственный интеллект раскрыть таланты ребенка? В каком классе начинать готовиться к международным олимпиадам? В России создается масштабная сеть по поиску и поддержке способных ребят. Об этом "РГ" рассказала руководитель фонда "Талант и успех", глава Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

Президент России Владимир Путин является председателем Попечительского совета Фонда "Талант и успех" и часто посещает Образовательный центр "Сириус". На фото - вместе с Еленой Шмелевой (справа). Фото: Пресс-служба Фонда "Талант и успех"

Елена Владимировна, не удивляйтесь: сразу хочу спросить про искусственный интеллект. Он уже играет в шахматы, работает в банках, разрабатывает лекарства и даже научился сдавать ЕГЭ. А в развитии талантов искусственный интеллект может помочь?

Елена Шмелева: Сейчас обсуждается применение элементов искусственного интеллекта при предметном обучении. Например, математике или информатике.

Представьте, что ребенок хорошо освоил один модуль в геометрии. Программа анализирует его результаты и на их основе предлагает следующую тему. Причем вместе с конкретным развивающим набором задач. Таким образом, для каждого ученика может быть автоматически выстроена индивидуальная программа. Возможности есть уже сегодня. А дальше, мне кажется, в такие "умные" системы будут добавляться элементы профессионального обучения. Есть очень много виртуальных тренажеров, разработок в области когнитивных наук, раннего развития, развития пространственного интеллекта у детей. У нас сегодня за счет традиционно сильных педагогических и профессиональных школ появляется все больше IT-инструментов для работы со способностями ребенка.

Ваша среда "Сириус.Онлайн" тоже стала таким цифровым помощником?

Елена Шмелева: Наша задача - помочь ребятам, потенциал которых еще не раскрыт. Записаться на онлайн-курсы может бесплатно любой школьник. Заходишь на официальный сайт "Сириуса", создаешь личный кабинет и следишь за объявлениями о новом наборе. Ученики могут смотреть видеолекции, общаться с ведущими преподавателями, выполнять интерактивные задания и соревноваться друг с другом. Так ребята получают знания, например, по физике, математике, информатике, химии… По итогам курса проходит сначала собственная онлайн-олимпиада, а потом очный тур. Победителей мы приглашаем на образовательную программу в Сочи. В прошлом году в "Сириус.Онлайн" учились более 24 тысяч школьников. В этом будет еще больше: мы открываем новые курсы для юных биологов, физиков, химиков.

Такой формат дает равные возможности, равный доступ к лучшим образовательным материалам абсолютно для каждого ребенка. Осталось добиться того, чтобы в каждой школе появился высокоскоростной интернет.

Рецепт успеха один - упорный труд. Многие победители международных олимпиад - это ребята, которые изучают свой предмет углубленно с 5-7-го класса

Сельские учителя жалуются: интернет им вроде и провели, но что делать со старыми компьютерами и сетевым оборудованием, которое "не тянет"?

Елена Шмелева: Доступ в интернет выравнивает в правах и возможностях, о равенстве которых для каждого ребенка отдельно говорил президент в своем Послании. И грош цена всем нашим мечтам про покорение космоса в очередной раз, про прорывы в науке, если остаются школы с туалетами на улице, если дети просто из-за низкой скорости интернета не могут воспользоваться важнейшими образовательными ресурсами. В 2020 году эти проблемы уже выглядят просто вопиющей несправедливостью. Нам всем вместе - министерствам, губернаторам, регионам, муниципалитетам - нужно их решать, причем срочно.

Знаю не понаслышке: некоторые учителя твердят детям и родителям, чтобы те даже не пытались попасть в "Сириус" - "ведь все равно не потянуть"…

Елена Шмелева: Это стереотип и занижение самооценки ребенка, а еще часто страх и ревность самого учителя. В России сегодня более 16 миллионов школьников. И шанс попасть в "Сириус" есть абсолютно у каждого. Мой главный совет и детям, и родителям - не бойтесь подавать заявки на наши конкурсы. Это можно делать несколько раз, начиная с седьмого класса. Программ очень много: по математике, физике, IT-технологиям, литературному творчеству, есть программы для музыкантов, художников и спортсменов… И на каждой у нас 80 процентов учеников - это школьники из регионов, то есть не из Москвы и Санкт-Петербурга.

Да, "Сириус" - это уникальный пример. На базе инфраструктуры сочинской Олимпиады современные лаборатории, катки и сцены, где с ребятами работают ведущие педагоги, артисты, спортсмены, ученые. Где роботы, хакатоны, где мастер-классы от знаменитых художников и писателей, лекции ведущих генетиков и космонавтов. Которые дополняют интенсивные углубленные образовательные программы, созданные ведущими педагогами. Это непередаваемая атмосфера творчества и ощущение, что именно ты создаешь прорывные технологии, выходишь за границы возможностей.

Но наша основная задача - сделать так, чтобы такая же система работы с одаренными детьми появилась по всей стране. Сегодня в рамках нацпроекта "Образование" во всех регионах создаются образовательные центры по модели "Сириуса". Ребенок может поступить сначала туда, потом приехать к нам.

И много таких центров уже работает?

Елена Шмелева: 56 регионов подписали с нами соглашение. Среди них - Адыгея, Новосибирская и Нижегородская области, Хабаровский край, Санкт-Петербург. Очень хорошие результаты показывает Татарстан - в прошлом году они провели пять профильных смен: по искусству и спорту, по лингвистике, биологии и химии, математике…

Мы со своей стороны работаем с губернаторами, ведущими вузами и ключевыми работодателями, помогаем региональным центрам методически: внедряем лучшие программы, обучаем сильных педагогов. По нашим собственным уникальным программам мы обучили уже около 5 тысяч учителей. Мечтаем о том, чтобы не менее 10 процентов всех детей включились в работу региональных мини-"Сириусов": участвовали не только в профильных сменах, но и в конкурсах, очных и заочных образовательных программах, в совершенно разных образовательных, спортивных и творческих мероприятиях.

Шанс попасть в "Сириус" есть абсолютно у каждого. Не бойтесь подавать заявки на наши конкурсы. Это можно делать несколько раз, начиная с седьмого класса

Также хотим открыть межрегиональные образовательные программы. Например, Петербург будет работать на весь Северо-Запад - для этого есть все ресурсы. Татарстан - для Приволжского федерального округа. У каждого такого центра есть своя специализация, связи с местными ключевыми работодателями и вузами. Ведь по-настоящему заинтересовать ребенка можно только тогда, когда ты все время подкидываешь ему реальные задачи. Показываешь, что он может сделать со своими знаниями на практике.

Очень популярный вопрос от родителей: можно ли зачислить ребенка в "Сириус" на коммерческой основе?

Елена Шмелева: Нет, в образовательном центре нет коммерческих программ. Все они для детей абсолютно бесплатные - "Сириус" даже оплачивает им перелет. Не так давно мы создали Парк науки и искусства. Это городское пространство, туда приезжают большое количество школьников из Сочи, очень много гостей из других регионов. И в парке у нас есть разные форматы - образовательные экскурсии, лаборатории, есть курсы выходного дня и дополнительные образовательные программы, которые длятся 6-12 дней. Вот там можно купить абонемент и заниматься по этим программ даже до девяти месяцев. Это наш вклад в дополнительное образование города и региона. Дети могут заниматься экспериментальной химией, спортивной робототехникой, созданием устройств для "умного" дома, декоративной живописью и художественной керамикой. Но в самом "Сириусе" никакие программы не могут быть платными.

Исключение только для международных партнеров. Приезжают учиться школьники из Китая, Казахстана, Таиланда, в прошлом году впервые приезжали школьники из Индии. Для детей эти программы тоже были бесплатными, за них платила их страна. Есть действительно большой интерес к нашим программам со стороны иностранных партнеров.

В прошлом году 36 российских школьников стали призерами и победителями международных олимпиад. 29 из них - выпускники "Сириуса". У вас есть готовый рецепт успеха?

Елена Шмелева: Рецепт один - упорный труд. Многие победители международных олимпиад - это ребята, которые изучают свой предмет углубленно уже с пятого-седьмого класса. Информатику, математику, биологию… Они готовятся не только в "Сириусе", но и дома, в школе, на курсах при университетах. За каждой медалью стоит колоссальный труд.

Часть подготовки проходит у нас в образовательном центре - это командные сборы. Даем ребятам максимально концентрированный материал. Например, при подготовке к Международной математической олимпиаде каждый день школьники занимаются по восемь часов в день: четыре - до обеда и четыре - после. С кандидатами работают восемь преподавателей, каждый дает конкретную тему. Похожим образом идет подготовка по физике, биологии, химии, информатике. Российские сборные по этим предметам полностью составлены из выпускников "Сириуса".

Какие "новинки" готовит "Сириус" для юных музыкантов?

Елена Шмелева: По некоторым творческим направлениям мы сняли ограничение "один ребенок - одна программа". То есть дети смогут приехать к нам и заниматься у мэтров несколько раз. Мы видим, что юным музыкантам, у которых только ставится рука, это действительно необходимо. Мы создали для них профессиональный конкурс "Созвездие". Впервые он прошел в прошлом году и оказался действительно звездным. 17 человек, которые подготовили концертную программу и прошли в финал, затем в течение всего года гастролировали по ведущим площадкам страны и выступали в консерваториях уже как взрослые артисты. Хотя некоторым всего 13-14 лет. Мы хотим развивать конкурс, сделать такой же для будущих артистов балета. Более того - будем транслировать эту модель в наши региональные центры. И, конечно, хотим этим детям дать программу дальнейшей государственной поддержки, целевое обучение у самых сильных педагогов.

Смены для айтишников "Алгоритмы и анализ данных", "Большие вызовы" для юных ученых собрали больше всего заявок от школьников. Конкурс был 40-50 человек на место. Планируете ли расширять эти программы в 2020 году?

Елена Шмелева: Раньше к нам приезжали 600 человек в месяц. Сейчас, с введением нового корпуса, сможем принимать до 900 человек. Поэтому расширяем интегрированные программы по информатике, биологии, математике, кибербезопасности. Ребят особенно интересуют прикладные научные задачи, которые можно решить на стыке разных дисциплин.

Но у нас есть новые программы и для студентов. Конкурс на них тоже зашкаливает - до 50 человек на место. В этом году вместе с партнерами запустили программу "Погружение в технологии искусственного интеллекта". Она рассчитана на студентов и уже работающих молодых специалистов. Основная специфика - машинное обучение и анализ данных. Эта программа будет первой в линейке подготовки кадров в области искусственного интеллекта в создаваемом Инновационном научно-технологическом центре "Сириус".

"Ген из пробирки", информационная безопасность, инновационная педагогика... Программы для студентов отлично выстрелили. Появится ли свой бакалавриат или магистратура?

Елена Шмелева: Президент в Послании рекомендовал сделать все возможное, чтобы студенты уже со второго курса выбирали дополнительную специализацию. Мы эту модель уже создали, уже ее апробируем. То есть студент приезжает к нам, выбирает новую интересную ему специализацию, но продолжает параллельно учиться в своем вузе.

Сейчас тестируем "короткие" программы, заручаемся поддержкой партнеров. Это и космос, и кибербезопасность, и анализ данных. Инновационные компании ставят нам сильные задачи, дают преподавателей-практиков, а студентам - предложения о стажировке.

Думаю, что уже через 2-3 года запустим "длинные", принципиально новые программы. Сначала - в партнерстве с ведущими вузами, именно под задачи национальных проектов. Например, по геномным исследованиям, по искусственному интеллекту, математике. А дальше - чем больше университетов к ним подключится, тем будет больше возможностей у студентов.

Уже в 2020 году хотим открыть специальные модули для бакалавров 3-4-го курсов, магистров и аспирантов, рассчитанные на целый семестр. Они позволят получить выпускникам сразу два диплома: наш и своего вуза. А собственный бакалавриат "полного цикла" планируем запустить в 2024 году.

Зачем "Сириусу" собственный научный и технопарк? Здесь будут редактировать геном человека?

Елена Шмелева: У нас работает несколько научно-исследовательских центров - международный математический, генетики и наук о жизни, информационных технологий и искусственного интеллекта, когнитивных и междисциплинарных исследований. Все они ищут ответы на глобальные вызовы - в области персонализированной медицины, иммунологии, обработки больших данных, финансовых технологий, беспилотного транспорта, улучшения качества и безопасности окружающей среды, развития творческого потенциала человека. Планируется открытие Центра материаловедения вместе с "Росатомом". Это подразделение займется разработкой инновационных функциональных материалов, включая нано- и полимерные композиты. Плюс созданием материалов, связанных с распределенной энергетикой, электрохимическими источниками тока, топливными элементами, солнечными батареями.

Этот центр свяжет химию, физику, инжиниринг и другие исследовательские направления. Например, сотрудничество с центром генетики позволит создавать новые материалы для биомедицины - биоразлагаемые вещества и биополимеры.

Кроме того, в 2020 году добавились проекты исследовательских групп по гранту "Научное наставничество".

Что это за проекты?

Елена Шмелева: В прошлом году мы провели первый и очень успешный научный конкурс вместе с Российским фондом фундаментальных исследований. В нем 41 проект - победитель в этих же областях стратегических проритетов России: искусственного интеллекта, информационных технологий, генетики, биомедицины и когнитивных наук. Среди них мы распределили гранты на 200 млн рублей. Их получили команды исследователей, куда входят не только ведущие молодые российские ученые, но и аспиранты, магистранты и даже студенты-бакалавры. В этом году все команды приедут к нам - до полугода ученые со всей страны будут работать в "Сириусе".

Складывается ощущение, что в Сочи скоро появится южный Академгородок.

Елена Шмелева: Так и есть. Он еще не появился, но мы его планируем. Появился поселок городского типа "Сириус". Мы получили статус инновационного научно-технологического центра, к нам уже приезжают жить и работать резиденты - молодые специалисты и ученые со всей страны. И те олимпийские объекты, которые были нами перепрофилированы под образовательные программы, теперь позволяют создать на их основе полноценный наукоград, современный студенческий кампус с уникальной научной, спортивной и исследовательской инфраструктурой, которая работает уже сегодня. Это будет и "город - исследовательский полигон" для новых технологий в ЖКХ и энергетике. На территории инновационного центра мы строим многофункциональный концертный зал на 1200 мест с акустикой высочайшего уровня.

Мастер-классы прославленной балерины Светланы Захаровой всегда пользуются большой популярностью у учащихся "Сириуса". Фото: Пресс-служба Фонда "Талант и успех"

Вопрос ребром

В "Сириусе" в ближайшие дни стартует научная конференция "Путь к успеху". О чем на ней пойдет разговор?

Елена Шмелева: О том, как создать массовую систему выявления и поддержки талантов, как объединить тех педагогов, которые давно и качественно это делают. Как соединить мотивацию, высокие технологии и сильных учителей. Как построить мосты между школой и вузом, университетом и работодателем. Концентрация талантов в направлениях прорыва - вот ключевая тема конференции 2020 года. Кто наши воспитанники? Сегодня это дети 2000-х годов рождения. Они действительно другие: по-новому воспринимают информацию, моментально впитывают знания, готовы работать до упора и быстро принимать решения. Это уже не те индивидуалисты, которые были, может быть, лет 10 назад. Они могут в два счета собраться в команду, эффективно распределить роли и показать себя ответственными профессионалами. Мы сами должны соответствовать этой динамике, предлагая им следующие профессиональные шаги и задачи. Сейчас мы в "Сириусе" выпускаем примерно 10 тысяч человек в год. Очень важно, чтобы в работу с такими детьми включились все - школьные учителя, вузы, студенты, ученые и бизнес - в каждом регионе и на каждом уровне образования. Только так мы сможем воспитать ответственных лидеров, подготовить высококвалифицированных специалистов для важнейших региональных и национальных проектов.