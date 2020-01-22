ЕС ввел временный запрет на программу по распознаванию лиц в транспорте

Евросоюз принял решение о введении временного запрета на срок от трех до пяти лет на использование программы по распознаванию лиц в общественном пространстве для уточнения правовых и моральных аспектов, пишет газета Neue Zuercher Zeitung.

Издание отмечает, что эта технология широко используется в Китае и США правоохранительными органами. На позицию Брюсселя повлияла американская компания Clearview, которая с использованием искусственного интеллекта создала базу данных из трех миллиардов фотографий из открытых источников. Изобретатели гарантируют, что способны распознать почти каждого мужчину или женщину на планете. В Европе такое начинание считается нарушением прав человека.

По оценкам представителей крупных поисковых систем, использование в информационных продуктах искусственного интеллекта необходимо регулировать. С помощью программы по распознаванию лиц можно отыскать пропавших людей. Однако нет гарантий в том, что полученные данные не будут использованы в неблаговидных целях. Еврокомиссар Маргрет Вестагер готовит к 19 февраля доклад, в котором изложит вклад ЕС в развитие искусственного интеллекта, а также позицию относительно программы по распознаванию лиц. Европейцы сходятся во мнении, что, прежде всего, необходимо разработать методы оценки влияния технологий на общество и снижения возможных рисков.

Напомним, недавнее исследование Национального института стандартов и технологий США показало, что ряд алгоритмов для распознавания лиц проявляет предубеждение по расовому признаку. Это выражается в том, что они гораздо чаще ошибаются при распознавании лиц африканцев, чем лиц белых европейских мужчин. Ошибка искусственного интеллекта может дорого стоить, особенно если учитывать, что технологию все чаще используют сотрудники правоохранительных органов.