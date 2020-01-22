ФАС назвала сроки предустановки российского ПО в гаджетах

Федеральная антимонопольная служба России предложила сделать обязательной предустановку отечественного программного обеспечения на смартфоны с 1 июля 2020 года, планшеты - с 1 июля 2021-го, компьютеры - с 1 июля 2022-го, а на телевизоры с функцией Smart-TV - с 1 июля 2023-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством по итогам совещания

Речь идет об установке антивирусных программ, навигаторов, поисковиков, программ доступа к государственным услугам и платежным системам, а также аудиовизуальных сервисов, передает ФАС разъяснение главы службы Анатолия Голомолзина.

"Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей", - сказал он.

Текст концепции по реализации этого проекта будет еще доработан, но уже до конца января планируется подготовить и разослать участникам рабочей группы проект постановления. Внести в правительство РФ его могут уже в марте 2020 года.