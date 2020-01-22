ФИФА посчитала расходы клубов на новичков в 2019 году

Международная федерация футбола (ФИФА) представила финансовый отчет о тратах клубов на переходы игроков в прошлом году.

В 2019 году наши клубы потратили на новичков 285,6 миллиона долларов. Фото: РИА Новости

Больше всех на покупку новичков потратились в Англии. Суммарно команды Премьер-лиги пригласили футболистов на миллиард 519 миллионов долларов. На втором месте идут испанские клубы (миллиард 287 миллионов), а замыкают тройку лидеров итальянские (873 миллиона). На четвертом месте расположились немцы (686 миллионов), на пятом - французы (684 миллиона), на шестом - китайцы (298 миллионов).

Седьмое место в этом списке занимает российская Премьер-лига. В 2019 году отечественные клубы в общей сложности потратили на новичков 285,6 миллиона. Лидером по этому показателю в России является "Зенит": питерцы выложили около 106 миллионов на покупку игроков. Самым дорогим футболистом стал бразилец Малком, за 44 миллиона купленный у "Барселоны".

Лучший трансферный баланс показала Португалия - 384 миллиона долларов. Суммарно клубы этой страны потратили на новобранцев 180,5 миллиона, а заработали на продажах 564,5 миллиона.

К слову, накануне в России официально открылось зимнее трансферное окно. Главная история последних дней - ситуация вокруг игрока "Зенита" Александра Кокорина.

Во вторник появилась информация, что 28-летний форвард уйдет в аренду до конца нынешнего сезона в "Сочи". Официальный сайт сочинского клуба почти сразу же официально сообщил о достижении договоренности по переходу Кокорина.

Вечером того же дня Александр вышел на поле с капитанской повязкой на товарищеский матч "Зенита" с "Аль-Увайнахом" (10:0). За отведенный ему тайм Кокорин оформил хет-трик и отметился результативной передачей на Артема Дзюбу.

По окончании встречи главный тренер питерской команды Сергей Семак подчеркнул: он хочет оставить Александра. Но как будет развиваться ситуация - пока непонятно.

- Его выход на поле в сегодняшней встрече - это доверие тренера. Мое отношение к Кокорину не изменилось. Он тот игрок, который может усилить нас. Саша нужный нам футболист. Конечно, и ему и нам было неприятно услышать информацию, которая появилась утром. Но мы должны заниматься тем, чем занимаемся. Что касается его будущего, то, к сожалению, не я принимаю решения. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

Тем временем "Ростов" заявил на вторую часть сезона Павла Мамаева. Полузащитник будет выступать за "желто-синих" под десятым номером. Кроме того, ростовчане объявили о подписании пятилетних контрактов с Эльдором Шомуродовым, Матиасом Норманном и Данилой Глебовым.

Продолжает привлекать к себе внимание европейских клубов Федор Чалов. На этот раз появилась информация об интересе к форварду ЦСКА со стороны "Вест Хэма". Главный тренер "молотков" Дэвид Мойес подтвердил, что его клуб готов пригласить россиянина. Остается теперь дождаться реакции армейцев.