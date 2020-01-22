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22.01.2020 14:07
Рубрика: Спорт

Генеральный директор "Зенита" подтвердил аренду Кокорина в "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил переход нападающего Александра Кокорина на правах аренды в "Сочи".

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости
Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в "Сочи"

Руководство "Зенита" в среду озвучило позицию клуба относительно перехода Александра Кокорина в "Сочи" на правах аренды. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил ТАСС, что нападающий продолжит карьеру на берегах Черного моря.

"Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина", - говорит Медведев.

Ранее об аренде игрока до конца сезона объявил "Сочи", однако "Зенит" хранил молчание. Во вторник Кокорин вышел на поле в стартовом составе на контрольный матч против катарского клуба "Аль-Увайнах". Он был капитаном команды и в первом тайме оформил хет-трик.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил недовольство решением клуба, заявив, что рассчитывает на игрока, а это решение принимал не он.

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