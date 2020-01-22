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22.01.2020 13:04
Рубрика: Власть

Госдума приняла во втором чтении проект о должности зампреда Совбеза

Текст: Татьяна Замахина
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о введении в Совете безопасности РФ должности заместителя председателя.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

- Внесение предложенных изменений будет способствовать развитию государственных институтов в сфере обеспечения безопасности в целом и Совета Безопасности как конституционного органа в частности, - заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Путин назначил Медведева замглавы Совбеза

Согласно документу, зампред Совбеза назначается и освобождается от должности президентом РФ. Кроме того, глава государства определяет его полномочия. При этом основная задача Совета безопасности РФ - формирование и координация государственной политики в области национальной безопасности, а также подготовка соответствующих решений для главы государства.

Зампред Совбеза, согласно законопроекту, будет обязан сообщать об обстоятельствах, которые могут привести к конфликту интересов.

Занимать эту должность могут граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.

Напомним, что 16 января президент Владимир Путин своим указом уже ввел новую должность и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в указе оговаривалось, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон. Для этого и принимается законопроект в Госдуме.

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