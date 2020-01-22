Госдума в среду рассмотрит пакет поправок в Конституцию

Завтра Госдума в первом чтении рассмотрит поправки в Конституцию, которые направлены на закрепление социальных гарантий и совершенствование политической системы.

Дату рассмотрения внесенного президентом законопроекта определил Совет Госдумы. По итогам заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что интерес к теме изменений Основного Закона крайне высок, многие хотели бы выступить. "Мы договорились, что в обязательном порядке прозвучат по три вопроса от фракции, а затем дополнительное время будет выделено "Единой России" как самой большой фракции", - пояснил он.

Депутаты, заверил Володин, собираются максимально полно изучить конституционные инициативы, которые были озвучены в Послании президента, а затем вынесены на обсуждение специально созданной рабочей группы с участием представителей разных сфер.

Напомним основные предложения Владимира Путина, которые предстоит сегодня рассматривать Госдуме. В Конституции будут гарантированы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий. Закрепляется обязанность государства регулярно проводить индексацию пенсий.

После рассмотрения законопроекта парламентом будет проведено общероссийское голосование

Кроме того, изменения призваны существенно расширить полномочия парламента. В частности, депутаты будут утверждать кандидатуру главы правительства, а не просто давать согласие президенту, как сейчас.

Доклад на заседании сделает глава профильного Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ожидается, что он расскажет о рекомендациях комитета ко второму чтению. В частности, предлагается проработать вопрос о возможности вынесения Госдумой вотума недоверия членам кабмина. А кроме того - прописать порядок действий на тот случай, если Госдума не утвердит кандидатуры премьера или федеральных министров. Доработка ко второму чтению будет тщательной, с учетом мнений экспертов.

Чтобы пакет поправок в Основной Закон был принят, за него должны проголосовать две трети депутатов Госдумы, три четверти сенаторов. Кроме того, инициативы должны поддержать не менее двух третей регионов в лице заксобраний.

И уже после рассмотрения в субъектах Федерации будет проведено общероссийское голосование. Именно с мнением граждан и будет увязано вступление в силу самих президентских поправок. Внедрение новшеств будет поэтапным, рассказал Крашенинников.