Huawei привез в Россию смартфон-долгожитель дешевле 10 тысяч рублей

Компания Huawei представила на российском рынке новый смартфон Y6s, относящийся к классу бюджетных. Аппарат оснащен экраном с диагональю 6,09 дюйма и разрешением 720p.

Huawei Y6s. Фото: Huawei

Благодаря невысокому разрешением энергопотребление устройства будет ниже по сравнению с по сравнению с матрицей FullHD+, поскольку вычислительных ресурсов на обработку изображения будет тратиться меньше. Экран занимает около 90 процентов от всей площади передней панели.

Huawei Y6s имеет одинарную основную камеру с разрешением 13 мегапикселей и диафрагмой F/1.8. Разрешение фронтальной камеры, расположенной в вырезе над экраном, составляет 8 мегапикселей. На задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

Емкость аккумулятора сравнительно невелика - 3020 мАч, однако благодаря системе интеллектуального энергосбережения производитель обещает длительное время автономной работы. Объем памяти составляет 3/64 Гб, причем специальные алгоритмы занимаются "расчисткой" как ОЗУ (пользователю доступно около 2 Гб), так и ПЗУ (когда свободного места остается менее 30 процентов, система предлагает избавиться от ненужных файлов).

Стоимость девайса, который появится в продаже 24 января, составит 9999 рублей.