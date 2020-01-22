У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Huawei привез в Россию смартфон-долгожитель дешевле 10 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
22.01.2020,  
19:10
Huawei Y6s. Фото: Huawei Huawei Y6s. Фото: Huawei
Huawei Y6s. Фото: Huawei

Компания Huawei представила на российском рынке новый смартфон Y6s, относящийся к классу бюджетных. Аппарат оснащен экраном с диагональю 6,09 дюйма и разрешением 720p.

Huawei Y6s. Фото: Huawei

Благодаря невысокому разрешением энергопотребление устройства будет ниже по сравнению с по сравнению с матрицей FullHD+, поскольку вычислительных ресурсов на обработку изображения будет тратиться меньше. Экран занимает около 90 процентов от всей площади передней панели.

Huawei Y6s имеет одинарную основную камеру с разрешением 13 мегапикселей и диафрагмой F/1.8. Разрешение фронтальной камеры, расположенной в вырезе над экраном, составляет 8 мегапикселей. На задней панели расположен сканер отпечатка пальца.

В марте Apple выпустит дешевый "iPhone SE 2". Что о нем известно

Емкость аккумулятора сравнительно невелика - 3020 мАч, однако благодаря системе интеллектуального энергосбережения производитель обещает длительное время автономной работы. Объем памяти составляет 3/64 Гб, причем специальные алгоритмы занимаются "расчисткой" как ОЗУ (пользователю доступно около 2 Гб), так и ПЗУ (когда свободного места остается менее 30 процентов, система предлагает избавиться от ненужных файлов).

Стоимость девайса, который появится в продаже 24 января, составит 9999 рублей.

гаджеты
Фото: pixabay.com
В Toshiba придумали, как сделать все ПК супермощными 13:36
iPhone лишится бесплатных наушников 17.01.2020
смартфоны
Фото: Сергей Михеев
Сможет ли на самом деле интернет в России стать бесплатным 05:22
Дуров обвинил Apple в слежке, а "крайним" все равно оказался WhatsApp 21.01.2020
Huawei
Huawei начала обновлять смартфоны в России. Список моделей 17.01.2020
Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов 10.01.2020