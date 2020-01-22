Хуснуллин: Необходимо преломить тренд падения объемов ввода жилья

Освобождение застройщиков от излишних нормативных ограничений, решение проблем аварийного жилья и увеличение финансирования капитального ремонта назвал первоочередными направлениями работы Минстроя заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на первом рабочем совещании в министерстве.

Отдельно подчеркнул он важность поддержания высоких объемов строительства жилья. "В ситуации по вводу жилья надо оценить, как в реальности выйти на показатель в 120 миллионов квадратных метров жилья. Важнейшая задача для нас - преломить тренд падения объемов ввода недвижимости, вкладываться в инфраструктуру". Не до конца решена проблема обманутых дольщиков. "Мы приняли важные решения, перешли на проектное финансирование, но сложности все равно есть. Необходима отдельная, более жесткая программа работы с обманутыми дольщиками", - сказал вице-премьер.

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что в ближайшее время Минстрой представит конкретный план действий в обозначенных направлениях. По мнению Якушева, для достижения целей, поставленных в нацпроекте "Жилье и городская среда", необходим комплексный подход. На первый план выходит строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, реализация программы индивидуального жилищного строительства.

"Мы разработали программу по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60 процентов - не только внутриквартальной, но и магистральной, - сказал министр. - Обсудили ее с регионами и готовы защитить проект". Кроме того, он отметил, что в ряде регионов проходит эксперимент, касающийся индивидуального жилищного строительства, затем этот опыт можно распространить на всю страну.