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Текст:   Юлия Кривошапко 
23:30 22.01.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8067)

Кредиты попали в таблицу

Ипотечные договоры станут понятнее

В России изменится содержание ипотечных договоров. Самую значимую для заемщиков информацию банки должны будут излагать в форме таблицы, чтобы ее было легче воспринимать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Указания Банка России по этому поводу вступают в силу 30 января. Они обязательны для всех участников рынка.

Фото: iStock
ЦБ предупредил о рисках потери маржи при рефинансировании ипотеки

Табличная форма уже используется при заключении договоров потребительского кредита, теперь дело дошло и до ипотеки. В новом формате до заемщиков будут доводиться сведения о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах исполнения обязательств по договору, а также информация об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и готовности кредитора уступить права требования по договору третьим лицам.

В ЦБ отмечают, что такая подача будет способствовать более обдуманной оценке потенциальными заемщиками рисков при получении кредита.

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