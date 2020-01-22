Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Установлены целевые показатели развития отрасли к 2030 году. Предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции будет составлять не менее 87,9 процента, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники - 59,1 процента, объем экспорта электронной продукции - 12 миллиардов 20 миллионов долларов.

Задачи стратегии планируется реализовывать в три этапа. Так, в 2020 и 2021 годы необходимо увеличить долю российской электроники на внутреннем рынке.

В 2022-2025 годах - заниматься продвижением российской электроники на существующие рынки и выходом на новые международные рынки.

В период с 2026 по 2030 годы - перейти к росту отрасли, обеспечению ее лидирующих позиций на перспективных рынках.