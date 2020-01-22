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22.01.2020 10:03
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности России

Текст: Ольга Игнатова
Кабмин утвердил Стратегию развития электронной промышленности. Ее цель - создание конкурентоспособной отрасли на основе развития научно-технического и кадрового потенциала, оптимизации и технического перевооружения производственных мощностей, создания и освоения новых промышленных технологий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Установлены целевые показатели развития отрасли к 2030 году. Предусматривается, что доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции будет составлять не менее 87,9 процента, доля электронной продукции российского производства в общем объеме внутреннего рынка электроники - 59,1 процента, объем экспорта электронной продукции - 12 миллиардов 20 миллионов долларов.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Задачи стратегии планируется реализовывать в три этапа. Так, в 2020 и 2021 годы необходимо увеличить долю российской электроники на внутреннем рынке.

В 2022-2025 годах - заниматься продвижением российской электроники на существующие рынки и выходом на новые международные рынки.

В период с 2026 по 2030 годы - перейти к росту отрасли, обеспечению ее лидирующих позиций на перспективных рынках.

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