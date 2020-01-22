В России и Беларуси усиливают меры защиты семьи

Новый, 2020 год принес серьезные изменения в системе государственной поддержки населения и в России, и в Беларуси, в частности в сфере материнства и детства. Не секрет, что сегодня в обеих наших странах наблюдаются тревожные тенденции падения рождаемости. Молодые семьи все реже отваживаются не только на третьего и последующих детей, но даже на второго ребенка. Да что на второго: рождение первенца тоже все чаще стали откладывать "до лучших времен". Как же можно повлиять на эту ситуацию? Подход властей однозначен: вырастить ребенка - задача государственная. А как, кому и в каких объемах будет государство помогать - в этом разбирались наши корреспонденты.

Чтобы выбраться из демографической ямы, типичная российская или белорусская семья должны иметь по трое детей. А государство поможет их поднять. Роман Щербенков

Как в России

Перемены затронули (действие новых положений начинается в основном с 1 января текущего года) четыре аспекта господдержки: это материнский капитал; ипотечное кредитование; ежемесячные выплаты семьям с детьми и организация питания в школах.

За первенца - материнский капитал

Впервые материнский капитал в России стали выдавать с 1 января 2007 года. Тогда его сумма составляла 250 тысяч рублей, а к 2019 году с индексацией - уже 453 тысячи рублей.

Действующая ранее программа была рассчитана до конца 2021 года, теперь она продлена минимум до 31 декабря 2026 года.

Ключевое изменение: отныне сертификат на материнский капитал будут выдавать уже при рождении первенца (ранее - только на второго или последующего ребенка). И сумма будет больше - 466 617 рублей. Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка. Если семья родит второго ребенка, когда материнский капитал на первенца ею уже будет получен, то на второго ей будут выданы еще дополнительные 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться, что тоже новшество.

Если в семье уже растет ребенок, рожденный до того, как на первенца оказался положен маткапитал, и семья теперь родит второго, то ей предоставят материнский капитал уже в новом, увеличенном размере - те же самые 616 617 рублей.

Сертификаты на "новый" материнский капитал начнут оформлять уже в марте этого года.

Родишь третьего - поможем с ипотекой

Важное новшество: при рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. Таким образом, если молодая семья за несколько лет станет многодетной, то при помощи декларируемой помощи государства, суммируя выплаты на всех детей, она сможет вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это практически половина стоимости квартиры или дома.

Льготная ставка на ипотеку для семей с двумя и более детьми продлена теперь на весь срок

Немаловажно, что льготная ставка по ипотечному кредиту - 6% годовых - для семей с двумя и более детьми распространяется теперь на весь срок кредита (а ранее компенсация из бюджета была рассчитана всего на 3-5 лет, а не на весь срок). Новшество начали пре­творять в жизнь уже весной прошлого года, и в результате число тех, кто воспользовался такой мерой, возросло почти в десять раз. А на Дальнем Востоке пошли еще дальше: здесь запущена социальная программа для молодых семей, предусматривающая ипотеку по ставке всего 2%. годовых.

Выплаты на детей

Лишь недавно в России было отменено пособие в размере 50 рублей, которое платили на ребенка от полутора до трех лет. Было решено, что выплачивать его всем (в Москве на эти деньги даже не проедешь на метро) - бессмысленно. Помощь теперь станет более существенной, продолжительной и адресной. Малоимущие семьи и ранее получали дополнительные пособия на детей, их сумма варьировалась в зависимости от региона и от ситуации в семье. Сейчас озвучен новый порядок выплат.

Выплаты теперь будут получать семьи на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет, если ежемесячный доход на каждого члена семьи оказывается ниже двух прожиточных минимумов (это в среднем по стране около 11 тысяч рублей на одного ребенка). Также выплаты будут получать семьи на третьего и последующих детей в 75 субъектах РФ, включая регионы Сибири, Урала, Дальнего Востока.

Если же доход семьи не превышает размера одного прожиточного минимума на человека, то семья будет получать ежемесячные выплаты и на более старших детей - от трех до семи лет. Особо подчеркнуто, что будет максимально просто оформить эту выплату: достаточно заявления и подтверждения официального дохода. Заявление можно подать даже дистанционно. Сумма выплаты также будет зависеть от региона. На первом этапе действия программы это будет примерно 5,5 тысячи рублей.

Обеды - в школу!

До сегодняшнего дня в российских школах бесплатными обедами обеспечивали только детей из многодетных семей. Теперь будут кормить всех учащихся начальной школы - с 1 по 4-й класс, независимо от достатка семьи. Там, где все - столовые, кухни, поставщики - уже налажено, льгота будет действовать с 1 сентября 2020. Другим регионам дано время до 1 сентября 2023 года.

Помогут ли все эти меры? Сегодня в России крайне сложная демографическая ситуация - россиян менее 147 млн человек. По данным Росстата, до 2036 года население будет составлять всего 143 млн. Такой показатель, как СКР - суммарный коэффициент рождаемости (число родов на одну женщину), в прошедшем году в России составил 1,5. Это не намного меньше, чем, например, в странах Евросоюза, но для России показатель слишком низкий. Для сравнения: в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, СКР был 1,3. Перед государством стоит задача: выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый естественный рост. К 2024 году коэффициент рождаемости должен составлять 1,7. Именно на достижение этих целей и направлены все предпринятые меры. Чтобы достичь к 2024 году СКР 1,7, нужно, чтобы большинство семей имело двух и более детей.

Эксперты по-разному оценивают эффективность предложенных новых мер. С одной стороны, семьи с детьми очень уязвимы, от 70 до 85 % малоимущих в России - это именно семьи с детьми. И социальная защита для них жизненно необходима. С другой, многие специалисты призывают различать понятия социальной поддержки и улучшения демографической ситуации. Первое не всегда совпадает со вторым. Например, когда в 2007 году впервые ввели материнский капитал, СКР за несколько лет возрос до 1,8. Но затем СКР снова упал...

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Виктор Расторгуев

Как в Беларуси

Пожалуй, главной новостью этого года для многодетных семей в Беларуси стало продление программы семейного капитала и существенные в ней изменения. Сейчас сумма при рождении (усыновлении) третьего ребенка - 22,5 тысячи белорусских рублей (почти 652 тысячи российских). И ежегодно она будет пересчитываться с учетом индекса потребительских цен. Что очень важно, отныне семейный капитал можно использовать досрочно, не дожидаясь 18-летнего срока. Если раньше воспользоваться этими средствами досрочно (частично либо полностью) можно было лишь на оплату медицинских услуг, то теперь сюда добавилась еще и возможность потратить семейный капитал на улучшение жилищных условий многодетной семьи, оплату обучения в государственных вузах и ссузах, на платные стоматологические услуги.

Еще одно новшество этого года: Президент Беларуси подписал указ, который должен существенно сократить для многодетных семей очередь на жилье. Особенно острой эта проблема была до сих пор в столице: на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске состоят 5847 многодетных семей, в том числе 1811 семей - более трех лет. Задача - помочь таким семьям решить квартирный вопрос за год.

При строительстве жилья государство оказывает молодым и многодетным семьям солидную помощь. Многодетные родители могут получить льготный кредит под 1% годовых на 40 лет и рассчитывать на финансовую поддержку в его погашении: родители троих несовершеннолетних детей - 75% от суммы, четверых и более - 100%. Молодым семьям кредит выделяется под 5% годовых на 20 лет, а при рождении первого ребенка государство погашает 10% от оставшейся суммы по выданному кредиту, второго - 20%.

Что же касается пособий для семей с детьми, то всего их в Беларуси действует 11 видов, охват детей ими составляет более 25%. То есть практически каждый четвертый ребенок получает тот или иной вид материальной поддержки от государства.

При рождении первенца семья получает 2318 белорусских рублей, второго и последующих - 3245 рублей (94 тысячи российских). При рождении двойни полагается дополнительная помощь, чтобы приобрести вещи первой необходимости - 463 белорусских рубля на каждого малыша (13,4 тысячи российских). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет привязано к среднемесячной зарплате по стране и сегодня составляет 376 рублей на первого ребенка, на второго и последующих - 430 (12,5 тысячи российских).

Кроме прямой финансовой помощи, в системе поддержки родителей действует еще немало других льгот и гарантий: помощь в оплате за учебники, детского сада, питания в школах, в сфере налогообложения, бесплатный проезд на городском транспорте для школьников... Для малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации действует система адресной социальной помощи: единовременные и ежемесячные пособия, помощь со средствами реабилитации и продуктами питания для детей первых двух лет жизни. А многие магазины и места отдыха предоставляют еще и неплохие скидки для большого многодетного семейства.

Кстати

Программа семейного капитала в Беларуси действует с 2015 года. На 1 января 2020-го открыто 78 330 депозитных счетов общей суммой 783,3 миллиона долларов, в том числе за прошлый год - 15 461 счет на сумму 154,61 миллиона.