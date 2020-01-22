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22.01.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля в феврале

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля в феврале, скорее всего, будет относительно стабильным, считают аналитики. Поддержку российской валюте будет оказывать спрос инвесторов на рисковые активы.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В последние месяцы основной источник позитива на рынках - это приток ликвидности в мировую финансовую систему от ведущих центробанков, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Фото: iStock
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Так ФРС вкачивает в систему 60 миллиардов долларов в месяц в рамках программы скупки активов, ЕЦБ - 20 миллиардов евро, Банк Японии - около 8 миллиардов долларов. Инвесторы будут внимательно следить за заседаниями ФРС (29 января) и ЕЦБ (23 января) и сигналами о будущей направленности монетарной политики. Можно ожидать сохранения текущих параметров стимулирующей денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, считает Соколов.

Поддержку рублю окажет приток валюты в страну по текущему счету, рассчитывает аналитик. Первый квартал исторически является лучшим для рубля благодаря сезонно высокому текущему счету. В первом квартале традиционно низкий импорт и высокий экспорт благодаря увеличению спроса на нефть и подъему нефтяных цен, а также небольшие выплаты по внешнему долгу, рассказывает Соколов.

Фото: iStock
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Цены на нефть Brent останутся выше 60 долларов за баррель в I квартале, прогнозирует аналитик. Поддержку нефтяным котировкам будут оказывать нестабильность на Ближнем Востоке, перебои в поставках нефти из Ливии и Ирака, а также напряженность в отношениях США и Ирана. Улучшению прогнозов по спросу на нефть будут способствовать заключенная первая часть торговой сделки между США и Китаем, а также ожидаемое восстановление мировой экономики в 2020 году после замедления в 2019 году.

Возможная коррекция на рынках в условиях высокого уровня ликвидности не должна быть значительной, полагает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. По прогнозу Помыткина и Соколова, курс российской валюты в феврале будет находиться в диапазоне 61-63 рубля за доллар США.

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