Китай готовится к встрече Нового года

Жители Поднебесной готовятся к встрече Нового года по лунному календарю. Первый день праздника приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (21 декабря).

Таким образом, Новый год в Китае наступит 25 января. Праздновать его наступление будут с 25 января по 10 февраля, официальные выходные продлятся с 24 по 29 января.

Каждый год в Китае символизирует одно из 12 зодиакальных животных, одна из пяти стихий (земля, вода, огонь, металл и дерево) и один из соответствующих им цветов - желтый, голубой, красный, белый и зеленый. Их комбинация повторяется один раз в 60 лет. Наступающий Новый год в Китае будут символизировать крыса, металл и белый цвет.

Как и во всем мире, Новый год в Китае - праздник семейный. К праздничному ужину все члены семьи, даже те, кто работает или учится в других городах или странах, стремятся приехать домой. Свои жилища китайцы украшают традиционными узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами с пожеланиями счастья, здоровья и долголетия, развешивают красные фонари.

Повсюду проходят праздничные шествия, концерты, цирковые и оперные спектакли, выступления самодеятельных артистов. Заканчивается праздничная ночь фейерверками и петардами, которые, согласно поверьям, должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья.