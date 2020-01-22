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22.01.2020 12:13
Рубрика: Власть

Клишас: Глава ЦИК приглашена на заседание группы по поправкам в Конституцию

Текст: Галина Мисливская

В четверг, 23 января, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ обсудит вопрос организации общероссийского голосования с участием представителей Центризбиркома. Об этом сообщил журналистам сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Фото: AP
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"Мы официально пригласили и председателя ЦИК, и коллег из ЦИК для того, чтобы обсудить вопросы, которые связаны с организацией общероссийского голосования", - сказал он. По словам сенатора, в связи с внесением поправок в Конституцию "больше всего людей интересует, как все-таки, в какой момент, как это будет оформлено, как будет приниматься решение об организации общероссийского голосования". "Все эти вопросы у нас завтра будут в центре внимания", - добавил он.

Следующее заседание состоится завтра на площадке Общественной палаты РФ, которая теперь будет постоянным местом работы группы. Участники также обсудят результаты голосования в Госдуме - завтра нижняя палата планирует рассмотреть президентский законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.

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