Образование

Когда заканчиваются сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ?

"Моя дочь мечтает поступить в российский вуз. Мы узнали, что у белорусов есть такая возможность, в том числе и на бюджетные места. Надо только сдать ЕГЭ. Подскажите, пожалуйста, когда заканчиваются сроки подачи заявлений на участие в ЕГЭ? Спасибо Ангелина, Витебск".

Всем белорусским выпускникам, желающим поступать в этом году на бюджет в высшие учебные заведения России, до 1 февраля включительно необходимо определиться с выбором предметов, по которым им придется сдавать ЕГЭ, и пройти регистрацию.

Подать заявление можно в любом российском регионе. Информацию о местах регистрации на сдачу экзаменов и расписание ЕГЭ надо искать на официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Власти на местах определяют и пункты проведения ЕГЭ.

Заявления подаются обучающимися и выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их личность, и доверенности. Также при подаче заявления необходимо будет представить справку из своей образовательной организации, подтверждающую освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году.

В заявлении необходимо перечислить предметы, которые планируется сдавать. Их максимальное количество не ограничивается. Расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) размещено на официальном информационном портале единого государственного экзамена - www.ege.edu.ru.

Обратите внимание, что изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в ЕГЭ в государственную экзаменационную комиссию.

Кошелек

Почему на выехавшую в Россию бывшую жену в Беларуси начисляют плату за коммунальные услуги?

"Наша семья из 8 человек проживает в доме, нанимателем которого является мой муж. Но зарегистрированы 11 жильцов - еще трое детей от бывшей жены моего супруга, которая уехала в Россию вместе с детьми почти 4 года назад. Можно ли добиться того, чтобы не платить за них коммунальные услуги? Наталья Картавая, Краснопольский район".

Валерий Носко, первый заместитель председателя Краснопольского райисполкома:

- Для решения вопроса по оплате коммунальных услуг в отношении троих несовершеннолетних детей от первого брака, которые фактически проживают с матерью в Российской Федерации, вашему супругу необходимо представить в Краснопольское УПКП "Жилкоммунхоз" документ, подтверждающий нахождение детей за границей. Это могут быть: именные проездные билеты или документ, удостоверяющий личность; документ для выезда или въезда в Беларусь с отметками о пересечении границы или регистрации по месту жительства за границей; другие документы, подтверждающие нахождение за границей, на государственном языке нашей страны и заверенные надлежащим образом.

Транспорт

Как белорусу купить и зарегистрировать автомобиль в России?

"Работаю и проживаю сейчас в Москве, сам белорус. Хочу купить машину и получить на нее российские номера. Друг сказал, что так как я иностранец, то оформить на себя машину с российскими номерами я здесь не смогу. Надо покупать, а потом ехать ставить машину на учет в Беларуси. Так ли это и могу ли я, купив машину, зарегистрировать ее в Москве? Олег К.".

Ваш друг не прав. Вы можете купить в России машину и поставить ее здесь на учет. Процесс покупки белорусским гражданином ничем не отличается от покупки автомобиля россиянином. Вам надо будет просто составить стандартный договор купли-продажи с продавцом автомобиля. В документе вы указываете свои паспортные данные и информацию о месте вашей регистрации в России.

Поставить машину на учет в ГИБДД вы также можете самостоятельно. Для этого вам необходимо будет написать заявление и предоставить стандартный пакет документов: паспорт, договор купли-продажи автомобиля, паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО. Единственное отличие - вам необходимо будет предоставить еще документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. Дело в том, что автомобиль, принадлежащий не россиянину, регистрируется в ГИБДД на определенный срок. По правилам, это срок действия разрешения на временное проживание или срок действия вида на жительство.

Обратите внимание, если указанный выше срок подходит к концу, то вам лучше сначала продлить собственную регистрацию на территории России, а уж затем покупать и регистрировать автомобиль.