Кокорин принял участие в тренировке "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин поучаствовал в утренней тренировке питерской команды на сборах в Катаре.

Несмотря на официальное сообщение "Сочи" об аренде Кокорина, 28-летний игрок продолжает оставаться в стане "сине-бело-голубых". Что интересно - "Зенит" пока не подтвердил сделку по переходу Александра в другой клуб.

В то же время главный тренер питерской команды Сергей Семак отметил, что он не хочет отпускать Кокорина. Это заявление специалист сделал после товарищеского матча, в котором "Зенит" разгромил "Аль-Увайнах" (10:0), а сам Александр оформил хет-трик и отдал голевой пас на Артема Дзюбу.