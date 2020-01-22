Концерн Boeing приостановил производство самолетов модели 737 MAX

Авиакосмический концерн Boeing официально приостановил производство самолетов модели 737 MAX.

В заявлении концерна указывается, что сборочная линия в Рентоне, штат Вашингтон, "временно прекратила строительство самого продаваемого самолета Boeing". Эта новость привела к падению акций компании на фондовых рынках на 4 процента. Как уточняет CNN, Boeing еще в декабре объявил о планах приостановить производство самолетов этого типа на неопределенный период. Однако тогда не сообщалось о точном дне остановки работы конвейера.

Стало известно о том, что свою работу конвейер по сборке Boeing 737 MAX может возобновить не раньше лета 2020 года. Причем, это произойдет только в случае получения разрешения от авиарегулятора - Федерального управления гражданской авиации США (ФАУ). В заявлении данного ведомства отмечается, что ФАУ будет тщательно следить за тем, чтобы все предложенные модификации Boeing 737 MAX "соответствовали самым высоким стандартам сертификации". В управлении подчеркнули, что ФАУ продолжает работать с другими регуляторами безопасности для проверки деятельности компании Boeing.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена в 2019 году после двух авиакатастроф этой модели самолетов. В октябре 2018 года Lion Air Flight 610 потерпел крушение в океане недалеко от Индонезии вскоре после взлета. Погибли все 189 человек, находившихся на его борту, включая трех детей. В марте 2019 года рейс 302 Эфиопских авиалиний потерпел крушение всего через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. Причиной катастроф стали сбои в системе управлением стабилизатора MCAS. Причем, об этих недоработках знало руководство компании. Ранее в концерне выразили надежду на то, что эксплуатация 737 MAX возобновится в феврале-марте 2020 года, сообщает CNBS.

Остановка работы конвейера грозит не только большими финансовыми и имиджевыми потерями для самой корпорации. Перезапуск производства и выход из кризиса, по оценке аналитиков, станут еще более трудным бременем для Boeing, чем остановка производства. К тому же во вторник стало известно о планах компании добиваться кредита в 10 миллиардов долларов.

Отметим, что, несмотря на приостановку эксплуатации самолетов, Boeing с тех пор продолжал выпускать свою линейку 737 MAX - в среднем по 42 машины в месяц. В результате, в настоящее время в штатах Вашингтон и Техас на заводах корпорации находятся около 400 самолетов, ожидающих отправки в авиакомпании по всему миру. Контракты составлены так, что концерн не может получить деньги от продажи самолетов, пока они не будут доставлены клиентам.

Руководство Boeing объявило о том, что не собирается увольнять или отпускать в неоплаченные отпуска рабочих, занятых на сборке самолета в Рентоне. Компания заявила, что сотрудники будут переведены на другие должности во время закрытия конвейера.

Вместе с тем, остановка производства самой продаваемой модели корпорации, в перспективе, по оценке экспертов, может повредить экономическому росту США с учетом той роли, которую играет Boeing в наполнении федерального бюджета. По оценкам экспертов, приостановка производства 737 MAX может стоить потери только в первом квартале этого года до 0,5 процента национального ВВП.

Кроме того, на Boeing "завязано" множество дочерних фирм и сотрудничающих с нею компаний, которые терпят весомые финансовые убытки и вынуждены сокращать персонал. Так, крупнейший поставщик Boeing, корпорация Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж и другие детали для 737 MAX, ранее уже объявила, что уволит 2800 сотрудников с производства в штате Канзас. Как отмечает CNN, остановка производства на заводе компании, вероятно, продлится дольше, чем у Boeing, так как с марта прошлого года он продолжал производить фюзеляжи для проблемного самолета Boeing. В результате на складе компании скопилось около 100 готовых фюзеляжей, ожидающих возобновления производства 737 MAX. К слову, на долю этих самолетов приходилось около 50 процентов бизнеса Spirit, а приостановка производства привела к понижению ее долга до статуса ненужных облигаций.

По некоторым данным, еще как минимум семь компаний, задействованных в производстве Boeing 737 MAX, уже понесли серьезные финансовые потери и были вынуждены уволить немалую часть своих сотрудников.

Едва ли не каждый день становится известно о новых проблемах Boeing, которые не были доведены до авиационного регулятора и общественности. Так, в понедельник газета The New York Times обвинила корпорацию в сознательном сокрытии фактов о своей ответственности за авиакатастрофу в Нидерландах в 2009 году. Тогда в результате крушения самолета Boeing 737 Turkish Airlines при заходе на посадку в аэропорт Амстердама погибли девять человек. А недавно стало известно: проверка, которая была проведена в июне 2019 года, показала, что на 178 самолетах Boeing 737 MAX и на 133 моделях Boeing 737 NG были установлены некачественные детали, которые могли быть подвержены преждевременному выходу из строя и привести к повреждению лайнеров в полете.