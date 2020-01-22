Краснов: Перед Генпрокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию

"Стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости", - сказал он.

Отвечая на вопрос сенаторов о проверках бизнеса, он также подчеркнул, что прокуратура должна наладить систему реальных, необходимых проверок и "бить по рукам" тех, кто пытается найти нарушения там, где их нет.