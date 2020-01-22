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22.01.2020 11:13
Рубрика: Происшествия

Краснов: Перед Генпрокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию

Текст: Галина Мисливская
Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что одна из важнейших задач его ведомства - максимально ослабить коррупцию. Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации при назначении на пост.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: РИА Новости
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"Стоит задача максимально ослабить указанное зло за счет оздоровления правовой среды для жесткого реагирования на любые коррупционные проявления, в отношении которых нужно создать атмосферу нетерпимости", - сказал он.

Отвечая на вопрос сенаторов о проверках бизнеса, он также подчеркнул, что прокуратура должна наладить систему реальных, необходимых проверок и "бить по рукам" тех, кто пытается найти нарушения там, где их нет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Совет Федерации Правительство Генпрокуратура

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