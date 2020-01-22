Курчатовский институт поможет полиции с ДНК-анализами нового поколения

МВД и Курчатовский институт подписали ряд соглашений, предполагающих начуные разработки. Они существенно помогут в расследовании и раскрытии преступлений. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

"Мы уже наметили ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имеется в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК нового поколения. Что позволит в том числе устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика", - разъяснил генерал полиции Колокольцев.

Глава МВД и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук также отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала для развития технологий криминалистического исследования объектов и веществ.

"Подписание Соглашения станет отправной точкой плодотворного сотрудничества и в перспективе позволит найти принципиально новые решения, соответствующие самым передовым разработкам международного уровня", - цитирует министра внутренних дел России интернет-портал МВД.