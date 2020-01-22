Ласицкене: Шансов выступить на Олимпиаде 2020 года мало

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что у нее и других легкоатлетов из России мало шансов выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

"Думаю, что шансов очень мало. Руководство ВФЛА ничего не делает в этом вопросе для атлетов. Они просто пытаются остаться у власти и абсолютно не стесняются этого. С учетом нынешней ситуации, не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подряд. Но я буду бороться до конца. Хотя надежды на успех мало", - приводит слова Ласицкене РИА Новости.

В ноябре прошлого года Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации принял рекомендацию приостановить выдачу российским спортсменам нейтрального статуса, позволяющего принимать участие в крупнейших стартах. Помимо этого было принято решение свернуть процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics, которое было приостановлено в 2015 году. В итоге на Олимпиаду 2016 года была допущена в нейтральном статусе лишь одна Дарья Клишина, а Ласицкене тот турнир пропустила, не получив "разрешения".