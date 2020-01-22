Матвиенко: Общероссийское голосование - истинно демократический подход

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "истинно демократическим подходом" решение президента вынести на общероссийское голосование проект поправки в Конституцию РФ. Такое мнение она высказала, открывая весеннюю сессию палаты.

"Хочу особо подчеркнуть, что президент поручил провести широкое общественное обсуждение изменений в Конституцию, получить поддержку граждан. С этой целью будет организовано общероссийское голосование. Считаю, что это истинно демократический подход", - сказала она.

Президентскими поправками "серьезно обновляется конструкция взаимоотношений между ветвями власти", считает спикер. "Убеждена, что эти изменения отвечают назревшим потребностям внутреннего развития страны, запросам гражданского общества, а также внешним вызовам", - добавила Валентина Матвиенко.