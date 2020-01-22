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22.01.2020 10:42
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что надо расширить список должностей, на которые не могут претендовать обладатели второго гражданства или вида на жительство за рубежом. Такое мнение она высказала в ходе выступления на открытии весенней сессии палаты.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Она напомнила, что президент России Владимир Путин предложил внести поправку в Конституцию о запрете на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, занимающих ключевые государственные должности.

Фото: AP
Какие поправки в Конституцию предложил президент

"Давно назревшая проблема. Она касается не только лиц, занимающих должности, указанные в Конституции. Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе, и дипломатами", - отметила Матвиенко. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись государству, подчеркнула она, "особенно с учетом нынешней непростой нынешней международной обстановки".

"Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства", - заявила глава Совфеда.

Она попросила комитет по международным делам очень "внимательно и, главное, взвешенно проработать этот вопрос".

"Речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надежном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

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