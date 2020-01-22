Матвиенко считает новый состав кабмина сбалансированным и профессиональным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новый состав кабинета министров сбалансированным и профессиональным.

Формирование правительства "прошло спокойно, сбалансировано, что позволит обеспечить преемственность в работе кабинета, сохранение всего того ценного, что было накоплено в последние годы", заявила она журналистам.

"И в то же время мы хорошо понимаем, что сегодня перед правительством стоят новые серьезные вызовы. Для того чтобы на них эффективно ответить, нужна команда", - сказала глава Совфеда.

По ее мнению, премьер-министр Михаил Мишустин при формировании кабинета отбирал людей профессиональных, опытных, прошедших школу в тех или иных сферах, современно мыслящих, образованных. "Это вселяет уверенность, что у них все получится, хочется искренне пожелать новому кабинету успехов", - добавила Матвиенко.

Утвержденная структура правительства, как считает спикер Совфеда, сделает работу кабинета более гибкой и эффективной.

Она также отметила, что ушедшие министры социального блока проделали большую работу в своей сфере, и поблагодарила их за вклад в развитие страны. Но для решения поставленных президентом задач, подчеркнула Матвиенко, нужен не только опыт, но и свежий взгляд на проблемы соцсферы.

Председатель верхней палаты парламента также обратила внимание на усиление финансово-экономического блока правительства. По ее мнению, Мишустин правильно отнес задачи экономического роста к числу приоритетных.

Совет Федерации заинтересован в налаживании конструктивного диалога с кабмином и готов персонально взаимодействовать с каждым министром, заявила она. "Мы работаем в одной команде в интересах нашей страны, наших граждан", - заключила Матвиенко.