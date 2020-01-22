Microsoft нашла новый способ заставить людей уйти с Windows 7

Корпорация Microsoft накануне прекращения поддержки Windows 7 выпустила два обновления для устаревшей версии своей операционной системы. После их установки обои на рабочем столе меняются на черный фон, пишет MSPowerUser.

По данным издания, за исчезновение обоев отвечают патчи KB4534310 и KB4534314, необходимые для исправления ошибок в системе безопасности. По словам пользователей, проблема устраняется, если откатить установку этих обновлений.

Будет ли выпущено исправление, которое решает проблему "почерневших обоев", неизвестно, поскольку с 14 января Windows 7 не должна получать никаких обновлений.

Не исключено, что исчезающие обои - это результат ошибки, а не преднамеренного действия со стороны разработчиков Microsoft. Однако ранее в компании активно "пересаживали" пользователей Windows 7 на Windows 10, используя навязчиво появляющиеся на экране окна с предупреждениями.