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22.01.2020 03:22
Рубрика: Общество

Как получить семейное образование

Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 12(8066)
Министерство просвещения опубликовало обновленный Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Пока это проект.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главные нововведения касаются семейного и сетевых форм обучения.

Впервые в одном документе четко прописано, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям. Вот порядок действий: информировать орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как "семейника"; выбрать школу для прохождения государственной итоговой аттестации и обратиться туда с письменным заявлением; получить график промежуточной аттестации; отправить в старую школу заявление об отчислении (это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве "семейника").

Так же детально прописаны возможности сетевого обучения - с использованием дистанционных и электронных технологий. Появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы.

Комментарий

Вопросы остаются

Любовь Духанина, зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке, доктор педагогических наук, координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям":

В России растет количество детей, получающих образование в семье. Это связано и с недовольством школой, и с другими причинами. В проекте документа конкретизированы действия родителей при переводе ребенка на семейную форму обучения, определены обязанности образовательных организаций. Требует обсуждения необходимость нескольких промежуточных аттестаций в течение года - возможно, достаточно одной по итогам.

В России утверждается практика частной поддержки образовательных учреждений

Остаются и острые вопросы. Например, кто и на какие средства покупает учебники? Родитель или школа? Закон гарантирует школьникам бесплатные учебники, но практика показывает, что дети не всегда получают их за счет государства. Кроме того, часто родители нанимают преподавателей. С учетом того, что Конституция РФ гарантирует бесплатное школьное образование, необходимо найти и нормативно закрепить объем и порядок компенсации таких затрат.

Общество Образование Реформа образования

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